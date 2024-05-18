苗縣古宅劉恩寬大伙房將修復

苗栗縣歷史建築西湖鄉「四湖劉恩寬大伙房」至今已有2百多年歷史，因房屋左側毀損嚴重、屋頂有鐵皮加蓋，美感打折。為此，縣府文化觀光局爭取中央補助，將斥資2100萬元修護，預計明年6月完工，重現古宅之美。

西湖溪兩岸文化景點多，透過119線道路和苗33線等鄉道可串連吳濁流文學藝術館、五龍宮石雕媽祖、夫妻樹、青錢第古宅和西湖老街店仔街，劉恩寬古宅也是沿線必賞的景點之一。而劉恩寬古宅附近還有被譽為「西湖伯朗大道」的金城武樹景觀，更成為單車客的歇腳點，遊客絡繹不絕。

文觀局指出，劉恩寬大伙房建於1760年，因是四湖劉氏族人祠堂，又被稱為劉恩寬古宅或彭城堂劉氏宗祠。古宅佔地廣，建築格局、配置維持典型傳統三合院特色，極具人文價值，雖挺過地震天災，樣貌大致完整，但上一次修繕已是1963年，目前左橫屋外間嚴重毀損，左右橫屋屋頂也有鐵皮加蓋，因此爭取修復。

文觀局表示，修復計畫獲文化部文資局補助，加上縣府自籌經費，共有2100萬餘元，預計工期300天，盼能恢復毀損空間及橫屋屋頂原貌。