快訊

準總統回應了！立院審國會改革法案爆衝突 賴清德凌晨發文籲回歸理性討論

國會改革法案未審完…韓國瑜午夜宣布休息 下周二再戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高虹安扮精靈宣傳動漫 藍綠白熱議

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹市長高虹安（右2）昨天頂著動漫人物妝容開會，與幕僚討論宣傳國際動漫節。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安（右2）昨天頂著動漫人物妝容開會，與幕僚討論宣傳國際動漫節。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安昨特地梳妝扮成動漫人物替新竹國際動漫節宣傳，照片上傳臉書，短短6小時吸引近9千人朝聖按讚、近千人留言討論，但也引發部分動漫迷批評「硬要蹭」，民進黨市議員也罵「別滿腦只想著玩」；面對批評，高虹安表示自己是頂著妝髮開會簽公文，國民黨和民眾黨議員則替高緩頰，反批綠營不要一味唱衰抹黑市政。

新竹市25日將在市立體育館舉辦國際動漫節，高虹安昨天一早花數小時裝扮，透過專業彩妝師的巧手，化身時下討論度極高的動漫人物，一襲白衣、白髮和精靈尖耳成為話題，不少人稱讚「還原度高」，也有人說「被市長圈粉」。

不過，民進黨地方民代對高的裝扮有不同看法，新竹市議員曾資程質疑高花數小時化妝排擠公務時間，擔心市政被高玩壞；議員劉彥伶稱高不多花時間處理市政會辜負市民期待；議員楊玲宜更不客氣說「別滿腦只想著玩」，應想想怎麼解決藝文高地、空橋流標、輕軌和台大醫院湳雅擴院等問題。

面對綠營質疑，高虹安未正面回應，但有強調為了把握時間，頂著妝髮開會簽公文；新竹市政府則回應，市長昨天臉書3小時就突破7千人按讚，讓市府以最小預算得到最大宣傳效果。

國民黨市議員吳旭豐則替高虹安緩頰，批綠營「拿動漫文化做政治消費」，呼籲綠營應正向看待推廣活動，而不是看衰或抹黑市府用心；民眾黨市議員李國璋則說綠營毫無證據就胡亂推論市政被玩壞了，不僅是羞辱市長、羞辱女性，更是羞辱動漫同好，應公開道歉。

議員 高虹安

延伸閱讀

高虹安扮芙莉蓮推動漫節 綠議員指排擠其他公務時間

扮芙莉蓮被綠營民代批不顧市政 高虹安：頂著妝容開會

高虹安化身芙莉蓮！ 動漫迷被圈粉笑喊「市長被玩壞了」

高虹安涉貪案…繳回整個月薪水 水母作證：為了辦公室經營

相關新聞

高虹安扮精靈宣傳動漫 藍綠白熱議

新竹市長高虹安昨特地梳妝扮成動漫人物替新竹國際動漫節宣傳，照片上傳臉書，短短6小時吸引近9千人朝聖按讚、近千人留言討論，...

機捷軌道防異物 研發新偵測技術

機場捷運連2個月發生異物入侵軌道事件，雖未傳重大災情，但影響上千名旅客，安全性也被質疑；桃園市議員謝美英昨要求市府提具體...

桃市腸病毒疫苗 擬中低收戶先打

衛福部疾管署前天公布今年第2起腸病毒重症個案是1名7個月男嬰，指全國腸病毒正處於流行期，預估月底進入高峰。桃園市衛生局昨...

竹北舊市區人車爭道 縣府允改善

新竹縣竹北舊市區多條道路沿線遭商家占用騎樓和人行道，造成多所國中小學生上下課必須冒險穿梭馬路間，縣議員張珈源昨在議會質詢...

苗縣古宅劉恩寬大伙房將修復

苗栗縣歷史建築西湖鄉「四湖劉恩寬大伙房」至今已有2百多年歷史，因房屋左側毀損嚴重、屋頂有鐵皮加蓋，美感打折。為此，縣府文...

航空城拆遷重建 加發6補助獎勵

行政院昨天核定調整過的「桃園航空城拆遷重建方案補助標準」，確定加發6項補助獎勵，包括住家房屋補助費、安置街廓重建協助金、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。