竹北舊市區人車爭道 縣府允改善

新竹縣竹北舊市區多條道路沿線遭商家占用騎樓和人行道，造成多所國中小學生上下課必須冒險穿梭馬路間，縣議員張珈源昨在議會質詢要求縣府3個月排除占用情事，把空間還給行人；對此，縣長楊文科允諾處理，縣府交通旅遊處也承諾下個月起逐步溝通改善。

張珈源表示，竹北市區人行空間處處是障礙，甚至有路段連人行道都沒有，讓孩童上下學被迫與車爭道、險象環生，尤其中正東西路及中山路是竹北國中小、義民中學及中正國小學童上下學必經之路，卻被沿線店家占用騎樓及人行道，讓學童要冒生命危險穿梭馬路之間。

新竹縣長楊文科表示，通學步道牽涉騎樓淨空、無人行道路段如何縮減車道增設人行道等問題，縣府工務處與交旅處會合作，全力與沿線商家住戶溝通，打通騎樓供行人步行，盼確保孩子通學安全。

工務處長戴志君表示，中山路曾規畫設人行道，但沿線商家反彈，最後無法執行。交旅處長陳盈州則坦言畫設人行道曾遭其他民代施壓，但縣府願意徹底改善人行道問題，為提升行人安全，「接下來會去衝撞民意」。不過，為了減少反對聲音，會優先施作標線型人行道，再逐步進階到實體人行道。