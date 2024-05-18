快訊

準總統回應了！立院審國會改革法案爆衝突 賴清德凌晨發文籲回歸理性討論

國會改革法案未審完…韓國瑜午夜宣布休息 下周二再戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北舊市區人車爭道 縣府允改善

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣議員張珈源批評竹北舊市區多條道路人行空間遭沿線商家、住戶占用，讓學童被迫走上車道與車爭道。圖／縣議員張珈源提供
新竹縣議員張珈源批評竹北舊市區多條道路人行空間遭沿線商家、住戶占用，讓學童被迫走上車道與車爭道。圖／縣議員張珈源提供

新竹縣竹北舊市區多條道路沿線遭商家占用騎樓和人行道，造成多所國中小學生上下課必須冒險穿梭馬路間，縣議員張珈源昨在議會質詢要求縣府3個月排除占用情事，把空間還給行人；對此，縣長楊文科允諾處理，縣府交通旅遊處也承諾下個月起逐步溝通改善。

張珈源表示，竹北市區人行空間處處是障礙，甚至有路段連人行道都沒有，讓孩童上下學被迫與車爭道、險象環生，尤其中正東西路及中山路是竹北國中小、義民中學及中正國小學童上下學必經之路，卻被沿線店家占用騎樓及人行道，讓學童要冒生命危險穿梭馬路之間。

新竹縣長楊文科表示，通學步道牽涉騎樓淨空、無人行道路段如何縮減車道增設人行道等問題，縣府工務處與交旅處會合作，全力與沿線商家住戶溝通，打通騎樓供行人步行，盼確保孩子通學安全。

工務處長戴志君表示，中山路曾規畫設人行道，但沿線商家反彈，最後無法執行。交旅處長陳盈州則坦言畫設人行道曾遭其他民代施壓，但縣府願意徹底改善人行道問題，為提升行人安全，「接下來會去衝撞民意」。不過，為了減少反對聲音，會優先施作標線型人行道，再逐步進階到實體人行道。

人行道 小學生 行人

延伸閱讀

竹北人行道騎樓遭占用惹怒民代 要求縣府3個月之內淨空

楊文科將出席520就職典禮 向議會請假獲支持

國中會考竹縣設8考場送運動飲料 楊文科視察整備

台31線蓋4公里長隧道南延 竹縣府估費用高達60億中央不補助

相關新聞

高虹安扮精靈宣傳動漫 藍綠白熱議

新竹市長高虹安昨特地梳妝扮成動漫人物替新竹國際動漫節宣傳，照片上傳臉書，短短6小時吸引近9千人朝聖按讚、近千人留言討論，...

機捷軌道防異物 研發新偵測技術

機場捷運連2個月發生異物入侵軌道事件，雖未傳重大災情，但影響上千名旅客，安全性也被質疑；桃園市議員謝美英昨要求市府提具體...

桃市腸病毒疫苗 擬中低收戶先打

衛福部疾管署前天公布今年第2起腸病毒重症個案是1名7個月男嬰，指全國腸病毒正處於流行期，預估月底進入高峰。桃園市衛生局昨...

竹北舊市區人車爭道 縣府允改善

新竹縣竹北舊市區多條道路沿線遭商家占用騎樓和人行道，造成多所國中小學生上下課必須冒險穿梭馬路間，縣議員張珈源昨在議會質詢...

苗縣古宅劉恩寬大伙房將修復

苗栗縣歷史建築西湖鄉「四湖劉恩寬大伙房」至今已有2百多年歷史，因房屋左側毀損嚴重、屋頂有鐵皮加蓋，美感打折。為此，縣府文...

航空城拆遷重建 加發6補助獎勵

行政院昨天核定調整過的「桃園航空城拆遷重建方案補助標準」，確定加發6項補助獎勵，包括住家房屋補助費、安置街廓重建協助金、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。