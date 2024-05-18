桃市腸病毒疫苗 擬中低收戶先打

衛福部疾管署前天公布今年第2起腸病毒重症個案是1名7個月男嬰，指全國腸病毒正處於流行期，預估月底進入高峰。桃園市衛生局昨證實個案在桃園，但目前健康狀況穩定，經治療已出院返家，另指全市今年因疑似腸病毒而就診的人次已逼近2萬5千人，呼籲幼童家長注意衛生。

腸病毒肆虐，桃園多名議員要求市府替幼兒免費注射腸病毒疫苗；由於疫苗單價高，市府過去多持保守態度稱「要研議」，但市長張善政昨在議會總質詢鬆口「可研議先為中低收入戶的孩子打疫苗」。

桃園市衛生局指出，確診腸病毒重症男嬰4月29日發燒曾到診所就醫，4月30日出現手腳不協調、喉嚨紅疹等症狀，轉診林口長庚，醫師懷疑重症通報採檢，疾病管制署前天確診是腸病毒沙克奇A2型，不過男嬰住院治療後健康穩定，已出院返家；衛生局表示，病童若嗜睡、意識不清、手腳無力或不明抽搐，有可能是重症，應盡速就醫。

病毒肆虐，桃園今年截至目前有24979人疑似感染腸病毒就診，也有托嬰中心、幼兒園班級因此停課一周；桃園市議員于北辰和謝美英呼籲市府為幼童打腸病毒疫苗，建議低收、中低收入戶優先補助。

張善政昨天答詢時表示，腸病毒疫苗單價高，短期不可能全面補助接種，將研議先為中低收入戶的孩子打疫苗。

衛生局表示，腸病毒疫苗1劑約4600元，先前評估全面補助接種經費會超過5億元，甚至多達8億元，若是替低收、中低收家庭2歲以下幼童接種，經費大概落在597萬元左右，不過疫苗只防腸病毒71型重症，所以還要跟專家討論，經費也要另外籌措。