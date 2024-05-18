機捷軌道防異物 研發新偵測技術

機場捷運連2個月發生異物入侵軌道事件，雖未傳重大災情，但影響上千名旅客，安全性也被質疑；桃園市議員謝美英昨要求市府提具體方案為乘客性命安全把關。市長張善政表示正和工研院研發偵測系統，但張善政也坦言偵測系統很難百分之百解決問題，「維護機捷安全除了偵測系統，也要靠司機員發揮警覺」。

機捷前天又發生美耐板入侵軌道，新北市工務局昨天前往工地稽查，但仍未找到肇事原因；工務局表示，待確認肇事單位，將依建築法開罰9萬元。

負責機捷營運的桃園大眾捷運公司本月16日公開招標「機場捷運橋梁安全檢測工作」，標案預算366.5萬元，採最低標，預計5月30日開標；謝美英昨在議會質詢標案目的，桃捷董事長沈至藏答覆是針對403大地震特別開的標案，目的是檢視機捷橋梁結構安全。

機捷在403地震後，A18站到A19站之間結構被震歪，位移程度約2公分。沈志藏昨天答詢表示，桃捷每2年會全面檢測橋梁安全，去年檢測過，理應明年再檢查即可，但今年4月發生大地震，為確保安全，所以再開標案。

「桃捷針對403地震特別開標案檢測橋梁安全，是否也該針對異物入侵情況開標案做全面檢測？」謝美英表示，機捷4月剛發生C型鋼掉落軌道事件後，已在桃捷工作報告時要求注意機捷沿線建築工程狀況，結果前天再傳美耐板掉落事件，試問市府要如何確保列車及乘客安全？

張善政答詢指出，異物入侵軌道有很多種情況，現行設備能偵測出的異常種類有限，例如鋼筋掉落軌道造成電力短路可被檢出，而美耐板不導電就很難被發現，這種情況換成雙北捷運或台鐵，也都檢測不出來。

張善政表示，市府與工研院研發新的偵測系統，上周才開會討論，希望短期能有成果，但偵測技術確實是軌道工程界很難百分之百解決的問題。維護機捷安全，除了靠偵測系統，也要靠司機員的警覺，更要從源頭防範，加強沿線建築工地管理。