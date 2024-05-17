高虹安扮芙莉蓮推動漫節 綠議員指排擠其他公務時間

民進黨竹市議員曾資程今天說，市長高虹安耗時扮動漫角色芙莉蓮推動漫節，憂排擠其他公務時間，市政推動才應優先，市府說，妝容花1小時許含化妝與看資料，是以小預算獲良好宣傳。

新竹市國際動漫節將於5月25日、26日在市立體育館登場，今天辦宣傳記者會，市長高虹安變裝為動漫角色「芙莉蓮」，副市長邱臣遠則是「欣梅爾」，高虹安致詞說，為喚起青年世代共鳴也重視動漫產業，市府以新型態動漫形式呈現城市特色。

曾資程在臉書發文表示，高虹安今天花數個小時化妝、裝扮，是否會排擠其他公務時間，而他雖支持動漫產業，但要建構產業穩定發展的環境，是政府應盡的工作，也是首長責任，這遠比早起耗時化妝、裝扮為「芙莉蓮」重要。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，高虹安願意支持動漫為好事，但耗時耗力裝扮「芙莉蓮」時，不如優先思考要如何解決空橋流標、與就近入學等市政問題，市政工作的推進才是重點。

對此高虹安透過文字資料表示，為宣傳新竹國際動漫節今天裝扮為「芙莉蓮」，而今天行程緊湊，為把握時間也同步進行妝髮與看資料，甚至頂著芙莉蓮妝容簽公文開會。

新竹市政府透過文字表示，高虹安為宣傳市政活動不遺餘力，也讓市府以最小預算得到最大宣傳效果，期盼民眾一起到竹市體驗動漫文化。