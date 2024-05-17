苗栗西湖劉恩寬古宅興建逾260年 修復工程將起步
苗栗縣歷史建築西湖鄉「四湖劉恩寬大伙房」，縣府文化觀光局爭取逾2000萬元經費辦理修護工程，最近完成發包，近期將動工，預計明年6月前可完工；這座古宅是西湖鄉相當具代表性的有形文化資產，也是西湖溪兩岸的重要景點，縣府盼修復保存後，可吸引更多遊人來感受西湖靜謐的田園及懷舊風情。
文觀局指出，劉恩寬大伙房建於清乾隆25年（1760年），也是四湖劉氏族人的祠堂，又被稱為劉恩寬古宅、彭城堂劉氏宗祠，古宅佔地廣，建築格局、配置維持典型傳統三合院特色，如曲手型院牆、轉溝、天神爐、公堂、化胎、水井、風水池、旗杆座石台、伯公，極具人文價值。古宅歷經挺過人禍及地震天災，現今仍保存完整樣貌，縣府2014年10月公告登錄為歷史建築。
文觀局表示，劉恩寬古宅最近一次修繕在1963年，因此外觀樣貌較完整，但目前左落鵝及左橫屋外間已嚴重毀損，左右橫屋屋頂也以鐵皮加蓋，因此爭取修復計畫，希望恢復毀損空間及左右橫屋屋頂原貌，修復工期為300日曆天。
古宅位在西湖國小瑞湖分校旁，是自行車路線上的休憩點，附近還有被譽為「西湖伯朗大道」的金城武樹景觀，西湖溪兩岸文化景點多，透過119線道路及連接苗33線等鄉道，可串連吳濁流文學藝術館、五龍宮石雕媽祖、夫妻樹、賴家武秀才、青錢第古宅、西湖老街店仔街、宣王宮雲梯書院，沿線田園風光迷人，又有多處充滿人文特色的景點，十分適合休閒或自行車遊，劉恩寬古宅也是沿線必賞的景點之一。
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