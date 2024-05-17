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竹北人行道騎樓遭占用惹怒民代 要求縣府3個月之內淨空

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣議員張珈源批評竹北舊市區多條道路人行空間遭沿線商家、住戶占用，讓學童被迫走上車道與車爭道。圖／張珈源提供
新竹縣議員張珈源批評竹北舊市區多條道路人行空間遭沿線商家、住戶占用，讓學童被迫走上車道與車爭道。圖／張珈源提供

新竹縣議員張珈源今在議會質詢時批評竹北人行道不僅「處處是障礙」，甚至舊城區連人行道都沒有，讓孩童上下學身處行人地獄、與車爭道險象環生，要求縣府限期召集學校周邊商家協商讓出騎樓及人行空間，新竹縣長楊文科允諾將交辦縣府工務處及交旅處配合處理。

張珈源今在議會質詢時不惜批評，來自中央的經費都只是被拿來做現有人行道改善，把舊人行道敲除重鋪，但市區許多路段是連人行道、通學步道都沒有，根本連改善都談不上。張珈源指出，市區有些學校周邊會畫設標線型通學步道，但往往有一段沒一段，因為有些路段路幅狹窄，留車道後就根本沒地方設人行道，他痛心表示「大家都有孩子，誰希望自己的孩子天天走在這種路上」。

張珈源直接點名竹北重要交通要道、中正東西路沿線被「占用人行空間」，尤其中正西路是竹北國中、竹北國小及義民中學學生上學必經之路，中山路中正國小學生同樣也要冒生命危險穿梭馬路。張珈源動怒「多次定期會都提過這個問題，但長期都無解，既然如此今天就來做個了斷。」

工務處長戴志君回應，要改善通學步道必須先滿足3個條件，一是確認有沒有需求，二是車道勢必縮減可能影響車行安全，三是必須要與道路沿線商家達成共識。戴志君舉例指出，中山路曾完成規畫要設人行道，但遭沿線商家反彈才無法執行。

交旅處長陳盈州更坦言，畫設人行道曾遭到來自其他民代的「意見」，不過陳盈州承諾「接下來會去衝撞民意」，縣府願意徹底改善人行道問題，提升行人安全，不過為減少反對聲浪，會先以標線型人行道為優先施作方式，再逐步進階到實體人行道。

張珈源當場撂話要求縣府「找這些商家來商量」，也批評反對畫設人行道的商家為何反彈公權力取回人行空間，更不滿其他民代施壓造成人行道無法畫設，認為縣府應該要硬起來「其他民代有意見都可以討論，但不合理的意見作參考就好」。

張珈源要求縣府，限期要求占用人行空間的商家清出騎樓及人行道。交旅處回應會用「蘿蔔加大棒」，下月起逐步與民意溝通進行改善。張珈源放話給新竹縣府3個月時間改善，未來不要再看到竹北舊市區的學童走在車道上。

新竹縣長楊文科表示，通學步道牽涉騎樓淨空，以及無人行道路段如何縮減車道設人行道，將會請縣府工務處處理並與交旅處配合，全力與沿線商家住戶溝通打通騎樓供行人步行，希望能確保孩子們通學安全。

人行道 新竹 車道

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