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新竹縣議員缺額補選2搶1 號次出爐

中央社／ 記新竹縣17日電

新竹縣議會第20屆議員第7選舉區缺額補選候選人姓名號次抽籤今天舉行，竹縣選委會說，此次共2人參選，抽籤結果1號無黨籍彭信康、2號中國國民黨陳星宏。

新竹縣選舉委員會今天透過新聞資料表示，這次共有2人完成登記參選，分別為無黨籍彭信康與中國國民黨籍陳星宏，今天進行號次抽籤結果出爐，1號彭信康、2號陳星宏，而競選活動期間從5月22日至5月31日止共10天。

新竹縣選舉委員會說，依公職人員選舉罷免法規定，政黨及任何人於競選活動期間的每天上午7時前或晚上10時後，不得從事妨礙居民生活或社會安寧之公開競選、助選或罷免活動；投票日為6月1日上午8時至下午4時，當天禁止任何競選或助選的活動。

中央選舉委員會日前透過新聞稿表示，原新竹縣議會第20屆議員選舉第7選舉區選出的議員鄭昱芸經內政部解除議員職權後，此選舉區缺額均達1/2以上，且所遺任期超過2年，依地方制度法規定應辦理補選。

鄭昱芸詐領助理費，一審依貪污罪判處有期徒刑7年4月，二審依情堪憫恕規定減輕改判3年8月，3月13日最高法院駁回上訴定讞。

新竹縣選舉 議員 陳星

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