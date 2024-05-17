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金針亮亮！苗栗大湖賞花節25日登場 黃澄澄花海吸客10萬人

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉社寮角的金針花陸續盛開，鄉公所辦的「金針亮亮」賞花節將在25日登場，花期約可持續1個月。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖鄉社寮角的金針花陸續盛開，鄉公所辦的「金針亮亮」賞花節將在25日登場，花期約可持續1個月。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣大湖鄉社寮角的金針花陸續盛開，鄉公所辦的「金針亮亮」賞花節將在25日登場，花期約可持續1個月，苗栗縣長鍾東錦上午到現場為今年花季當代言人，廣邀各地遊客到大湖欣賞黃澄澄的花海美景；去年金針花海廊道觀光人潮估計約10萬人次，今年可望再創新高。

大湖鄉長黃惠琴感謝水利署、農村發展及水土保持署及縣府等各單位協助，讓廊道推動栽植、養護，並委由專業團隊進場施肥、除草及病蟲害防治，才能順利營造出優質的金針花廊道，提供遊客更舒適的休閒旅遊環境，今年約1個月的花季期間，規畫農創市集並新增彩繪牆，希望豐富賞花行程。

鍾東錦表示，金針花廊道在大湖草莓季結束後，又迎來新的觀光亮點，遊客前往金針花廊道的動線，希望鄉公所能與地方人士協調取得用地，由縣府協助開闢一條3、4公尺寬的產業道路，方便遊客及車輛進出，相對增加遊客賞花意願，有助帶動地方經濟繁榮。

他指出，目前適逢桃李盛產季節，金針花賞花節也將開幕，兩者搭配相得益彰，將大湖的觀光季拉長，拉越長經濟效益就越大，肯定會成為眾所矚目的觀光亮點，尤其農改場協助以天敵防治病蟲害，符合無毒環境理念，讓遊客玩得開心又安心。

大湖鄉公所提供前往社寮角金針花廊道的交通指南，利用大眾交通工具，路線從苗栗車站→搭乘新竹客運5656（約60分鐘）→大湖站下車→步行至大湖金針花廊道（約15分鐘，1.1公里）；另外，自行駕車可行駛國1→苗栗公館下交流道→接72快速道路往東方向→接台3線往南→大湖鄉中原路→中山路→左轉民族路→接苗61線約700公尺抵達。

苗栗縣大湖鄉社寮角的金針花陸續盛開，鄉公所辦的「金針亮亮」賞花節將在25日登場，花期約可持續1個月，縣長鍾東錦上午到場為今年花季當代言人。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖鄉社寮角的金針花陸續盛開，鄉公所辦的「金針亮亮」賞花節將在25日登場，花期約可持續1個月，縣長鍾東錦上午到場為今年花季當代言人。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖鄉社寮角的金針花陸續盛開，鄉公所辦的「金針亮亮」賞花節將在25日登場，花期約可持續1個月。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖鄉社寮角的金針花陸續盛開，鄉公所辦的「金針亮亮」賞花節將在25日登場，花期約可持續1個月。圖／苗栗縣政府提供

賞花 鍾東錦

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