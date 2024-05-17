扮芙莉蓮被綠營民代批不顧市政 高虹安：頂著妝容開會

新竹市長高虹安為推廣25日即將舉辦的新竹國際動漫節，不惜犧牲平時嚴肅形象，特意一早花上1小時以上化妝cosplay成動漫角色「芙莉蓮」，因神還原引起網友熱議，但也引來部分動漫迷批評「硬要蹭」，還有綠營地方民代痛批高虹安不顧市政、只顧角色扮演。

民進黨市議員曾資程痛批高虹安花數小時化妝「不會排擠到其他公務時間嗎？」，更對高粉們笑喊高市長被玩壞了等言論表示擔憂，曾資程說「我倒是比較擔心市政不要被高虹安市長玩壞了」。

曾資程表示，他個人支持動漫產業、建構產業穩定發展的環境，是政府責無旁貸的工作，也是首長的責任，但這都遠比高虹安花數個小時的時間化妝、裝扮成芙莉蓮來得重要。

民進黨市議員劉彥伶不解「高市長到底怎麼有那麼多時間花在裝扮上」，質疑高虹安深陷自身官司、又才剛跑法院，為什麼不多花時間在處理市政上。劉彥伶遺憾表示「新竹市一堆問題都等著被處理，高市長為什麼不想想拿時間來處理，反而辜負新竹市民期待。」

民進黨市議員楊玲宜更批「別滿腦只想著玩」，呼籲高虹安市政工作要推進才是重點，雖然高市長願意支持動漫是好事一件，但耗時耗力花費數時作cosplay，不如先想想怎麼解決藝文高地、想想怎麼解決空橋流標、想想怎麼解決就近入學與輕軌、台大醫院湳雅擴院案等重要市政建設遲未進展的問題。

不過綠營民代一面倒批評高虹安的同時，國民黨新竹市議員吳旭豐也反批綠營「拿動漫文化做政治消費」，認為高市長在專業Coser指導下認真揣摩動漫角色，是對動漫產業的敬意，高市長盡心盡力推廣新竹市首次舉辦的動漫節，目的都是希望讓國人更認識動漫文化，呼籲綠營民代應以正向推廣精神看待，而不是看衰或抹黑新竹市府團隊的用心。

民眾黨市議員李國璋表示，新竹市今年首次舉辦國際動漫節，是許多市民盼望已久的活動，高市長裝扮成動漫角色也是為了宣傳活動，綠營市議員毫無任何證據就指控高市長花數小時化妝成動漫角色進而胡亂推論市政被玩壞了，不僅是羞辱市長、羞辱女性，更是羞辱所有喜愛動漫的朋友，令人遺憾，應該要公開道歉。

高虹安也回應「謝謝專業Coser容子協助造型，稍早看到她在臉書PO文『記者會好好玩，承辦和市政府真的超用心的我要哭了』，內心感到非常溫暖，我想這就是動漫文化的力量，能夠瞬間將原本不認識的兩人找到內心共鳴。」

高虹安說，今天行程緊湊，為了把握時間，一邊妝髮一邊看資料，也頂著芙莉蓮妝容簽公文開會，雖然有點不習慣，但過程中感受到Coser的專業，認真揣摩每個角色的服裝及表情細節，令人敬佩。

新竹市政府回應，為宣傳新竹市首次舉辦的國際動漫節，高市長接受專業Coser指導，裝扮成知名動漫角色芙莉蓮進行宣傳，高市長臉書發文3小時按讚數即突破7000，也獲得多家電子及電視媒體報導，宣傳效果頗豐。高市長為宣傳市政活動不遺餘力，也讓市府以最小預算得到最大宣傳效果，歡迎各界一同來體驗動漫文化。