促進消費！竹北購物節消費滿6千 現賺價值1680元好禮

竹北市公所為促進在地消費，從5月20日起到6月20日將舉辦為期一個月的竹北購物節，民眾只要在竹北市內有開立發票的店家消費滿6千元，就能憑發票登錄獲得市公所準備的限量好禮，內含竹北在地農特產及文創商品價值高達1680元，希望鼓勵民眾來竹北消費。

竹北市長鄭朝方表示，為了振興地方經濟，進而支持青年創業和微創店家，因此市公所與店家聯名發行的限量「行旅箱」，不需要透過抽獎機制，只要於竹北購物節活動期間內，在竹北市內有開立發票的店家消費達6千元，將發票登錄於活動官網 6000.zhubei.gov.tw 按參加辦法通過後即可獲得。

竹北市公所表示，數量雖有限，但準備數量絕對會讓民眾滿意，不過一人限兌換一盒，兌換者須備妥身分證或護照影本，並備妥紙本發票影本或雲端電子發票截圖，最遲於6月21日前郵寄掛號至「302新竹縣竹北市中正西路50號」、收件人「竹北市公所 竹北購物節活動小組收」；或備妥上述資料，撥打客服專線0905-166-084，預約到市公所親自領取。520當天若完成登記婚並拍照打卡的新婚夫妻，也可以直接獲贈「竹北行旅箱」好禮。

鄭朝方表示，竹北購物節以公平公開方式評選出9家特色創意店家，並與店家聯名推出竹北嚴選禮盒，強強聯手打開能見度。評選出的9個店家，由市公所分別挹注約30萬，扶植創業並優化產品，開創新契機，並提供贈品回饋給消費者。