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機捷環北站機車格沒雨遮 桃園交通局研議設太陽能式雨遮板

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
交通局長張新福允諾和桃捷公司研商為機捷A22站機車停車場裝雨遮。圖／桃園市議會質詢畫面
交通局長張新福允諾和桃捷公司研商為機捷A22站機車停車場裝雨遮。圖／桃園市議會質詢畫面

桃園議員謝美英今天在議會總質詢表示，每天搭乘機場捷運通勤的上班族持續增加，許多人騎機車準備轉乘捷運，服務處接獲不少民眾反映，機捷在中壢區的A21環北站停車場沒遮棚，下雨天脫雨衣進站，或進站再脫掉雨衣又要放回機車置物箱，都會淋溼很不方便，A22老街溪站是住商密集區，機車格就路邊幾個廖廖無幾，一樣沒遮雨設施而且一位難求。

謝美英說，桃園捷運在疫情之後，運量大增，通勤族搭乘人口不斷成長，3月日均量突破11萬人次，機捷已經成為桃園人很重要的大眾交通工具。民眾反映美中不足的是設計上不貼心，A21站有機車停車場，但是全沒有雨遮，通勤族騎車換乘捷運，若遇上下雨天尤其大雨，好不容易停好車，穿脫雨衣時動作再快也會濕答答。

民眾陳先生說，從A21站搭到林口上班，碰上大雨穿、脫雨衣準備進捷運站，要拿包包、撐雨傘，再衝進捷運站，一陣忙亂往往身體就一陣濕冷，不方便不打緊，一不小心還會感冒，希望市府裝雨遮改善。

謝美英指出，她到A21實地看現場，騎士都說下雨天真的很不方便。她也發現，A21停車場繳費機設在停車場入口，出口反而沒有繳費機，對於臨停、不熟動線的民眾，車子騎到出口時找不到繳費機，才發現要回到入口繳費，經常因為後面有車動彈不得。

謝美英說，A21是沒雨遮，A22老街溪站不只上班族需求大，還臨近中壢觀光夜市，機車格約40格少得可憐，轉搭轉運的機車族向她反映，好不容易盼到通車了，但沒辦法準時搭捷運去上班，因為光在附近繞停車格就把時間都浪費掉了。

交通局長張新福答詢表示，會和桃捷公司討論，能否在A21站設置太陽能式的雨遮板，至於A22站周邊機車停車格能畫的都畫了，確實少一些，如果擴大距離至200公尺，統計有超過90個車格，但是要多走一段路。

謝美英呼籲市府橫向溝通，捷工局、交通局、桃捷公司在規畫設計時，都應該以使用者角度思考。現在A20、A23還在興建中，通車日期也無法如期，市府應該把眼光放遠，建置一次到位、便民的停車空間。

機捷中壢環北站沒有雨遮，下雨天轉乘的民眾困擾。圖／桃園議員謝美英提供
機捷中壢環北站沒有雨遮，下雨天轉乘的民眾困擾。圖／桃園議員謝美英提供
民眾騎摩托車到機捷環北站碰上下雨天，脫雨衣常常會淋濕。圖／桃園議員謝美英提供
民眾騎摩托車到機捷環北站碰上下雨天，脫雨衣常常會淋濕。圖／桃園議員謝美英提供
機捷A22老街溪站沒機車停車場，只有在人行道上的一些車格。圖／桃園議員謝美英提供
機捷A22老街溪站沒機車停車場，只有在人行道上的一些車格。圖／桃園議員謝美英提供

停車場 桃園 機場捷運 議員

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