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金牌腫瘤生聽聞學校有困難 拿總統教育獎金20萬元捐校

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東私立公東高工3年級家具木工科學生黃鈺傑榮獲2024總統教育獎，全校師生與有榮焉。更難能可貴的是他要把10萬元獎金全數捐給學校。圖／黃鈺傑提供
台東私立公東高工3年級家具木工科學生黃鈺傑榮獲2024總統教育獎，全校師生與有榮焉。更難能可貴的是他要把10萬元獎金全數捐給學校。圖／黃鈺傑提供

台東私立公東高工3年級家具木工科學生黃鈺傑榮獲2024總統教育獎，全校師生與有榮焉。更難能可貴的是他要把10萬元獎金全數捐給學校。他說：「學校有困難，自己不能置身於外」。

「希望這筆錢可以買學習材料費給學弟妹使用。」黃鈺傑接受本報記者電訪時說，當時聽到學校有困難，很錯愕，也很難過，恨不得自己是有能力馬上幫學校的忙，現在他只是棉薄之力而已。

繼5月7日教育部解除公東高工專案輔導學校的好消息後，今天又傳來公東高工家具木工科學生黃鈺傑同學獲得2024總統教育獎殊榮。消息傳到學校，全校師生相當開心，與有榮焉。

家住桃園的黃鈺傑從小對木工有興趣，國中就嚮往就讀公東高工，但一次疼痛就醫時發現罹患「巨大細胞瘤」的良性骨腫瘤父母擔心腫瘤會轉為惡性，考量就醫及照顧方便，拒絕他選讀公東。

他說，「我花了很多時間和父母溝通，終於說服成功。」在學校3年裡，學校老師很用心照顧他，除學習到木工的專業技能，更奠定正確的人生觀，讓他已經把台東視為第二個故鄉。

黃鈺傑的學習表現不僅在2年級就分別榮獲第53屆全國技能競賽家具木工職類金牌及學生技藝競賽家具木工職類金牌，今年3月又榮獲第54屆全國技能分區賽門窗木工職類銀牌獎。

導師傅湘涵表示，黃鈺傑展現了與同儕截然不同的成熟思想，雖然身體不適仍能樂觀面對，展現強烈的上進心及求知慾，無論是學業還是技能方面，他的成績始終名列前茅。是同學們學習的榜樣。

黃鈺傑說，目前把目標希望考上清華大學藝術與設計學系及台灣科技大學工業設計系，若能順利考上畢業，他要當老師回學校任教，把公東高工的優良木工傳統，繼續傳承指導給學弟妹。

罹患「巨大細胞瘤」良性骨腫瘤的黃鈺傑，克服病痛認真學習，讓他在全國技能競賽奪得優異的成績，備受肯定。圖／黃鈺傑提供
罹患「巨大細胞瘤」良性骨腫瘤的黃鈺傑，克服病痛認真學習，讓他在全國技能競賽奪得優異的成績，備受肯定。圖／黃鈺傑提供

台東 捐款 父母 總統教育獎 腫瘤

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