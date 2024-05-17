機捷軌道又遭異物入侵 張善政：盼新偵測技術短期內有成果

桃園市議員謝美英今天在議總質詢指出，機捷日前發生轉撤器故障，上個月沿線旁的超高層建築工地C型鋼掉落軌道區，昨天不同的工地掉下來美耐板，一個多月兩次異物入侵是怎麼回事？讓人為乘客安全捏把冷汗，市府應變能力和安全維護是不是有問題？她要求市府務必督促沿線工地業者做好安全管理，不能威脅乘客生命安全。

張善政答詢說明，異物入侵軌道有很多種情況，有的是現在的系統可以偵測出來，譬如1根鋼筋掉在軌道造成軌道短路，這可以偵測得到，但是像美耐板不導電，或C型鋼不是同時落在兩條鐵軌未造成短路，包括台鐵、雙北捷運都偵測不出來。

張善政說，要維護機捷的安全除了偵測系統，也要靠司機員發揮警覺，市府也和工研院合作，研商設法找出一些利用先進科技偵測技術，可以偵測出軌道上一些異物，上周才開過會討論，希望短期內能有成果，但偵測技術確實是鐵道工程界很難百分百解決的問題。

張善政表示，除了研發有效的科技偵測方法，桃捷公司也從源頭防範，包括要求沿線的工地業者加強管理，像這兩次異物入侵很快就找出哪個工地，馬上勒令停工、罰款，讓這些工地上緊發條做好工地管理，嚴禁再發生材料等異物掉落軌道凸槌的事情。

桃園大眾捷運公司董事長沈志藏表示，0403地震過後，就與桃園、新北、台北的建管單位聯合稽查機捷沿線可能對軌道有影響的建築，檢查48個工地合計99項缺失要改善，由三個直轄市的勞檢單位依權責督促改善和追縱。