新竹市首度補助學生社團 高虹安：玩出帶不走的能力

作為全台最年輕城市之一的新竹市，首次開辦學生社團發展補助計畫，將提供新竹市的高中職學生及大專院校學生社團及學生自治組織活動及課程，最高2萬元補助，預計超過70社團可獲益，希望讓更多學生在課餘時間積極參與社團活動、培養多元適性發展，展現新竹市的年輕活力。

新竹市府勞工處長林昱志表示，新竹市今年首度推動「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」，幫助學生社團及學生自治組織解決經費問題，鼓勵青年積極提出方案、自主籌畫，只要辦理人才培力、公開競技、公開展演或議題倡導相關活動或課程，都可提出申請。

林昱志指出，每案最高可獲得2萬元的補助金，同一學生社團最多可以申請補助2案，計畫總經費高達150萬，只要是新竹市的高中職及大專院校學生社團及學生自治組織都可報名。

市長高虹安表示，新竹市擁有12所高中職及5所大專校院，豐富多元的社團活動及課程，不僅是課餘時間的休閒，更是使學生跨越班級與校際間相互交流學習的重要橋梁，同時可養成學生們民主法治及公共事務參與素養以及組織領導的重要媒介，期盼透過補助經費的挹注，讓青年學子獲取課堂中學不到的知識經驗，得到多元學習與發展，玩出帶不走的能力。

高虹安說明，新竹市總人口數超過45萬人，其中16至40歲設籍青年超過14萬人，占全市人口數比例31%，此外新竹市平均年齡40.33歲，更是全台第2年輕的城市，新竹市府致力提供青年盡情發揮的舞台與資源，今年更以友善青年、創意青年、國際青年3大主軸，推出15項青年亮點政策及活動。

青年亮點政策及活動包含青創孵化基地、新創加速基地、青年徵曲活動、青年圍籬美學競圖活動、青年國際交流計畫、Model APEC青年論壇及此次青年學生社團補助計畫等，持續創新推動力挺青年伙伴。

勞工處表示，為了讓青年學子瞭解補助的申請方式與流程，市府將辦理3場校園宣導說明會，首場5月31日下午3點在新竹市府第一會議室辦理，針對學校社團輔導老師進行說明，後續將再辦理2場線上說明會，並提供線上影音說明及專人諮詢輔導。

勞工處說明，要申請今年度青年學生社團發展補助的個人或團體，活動開始前20天將書面申請文件親送或郵寄至勞工處，最後受理時間為10月31日或到經費用完止。