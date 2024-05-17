楊文科將出席520就職典禮 向議會請假獲支持

新竹縣長楊文科今確認下周一將出席總統、副總統520就職典禮，代表新竹縣為準總統賴清德送上祝福，盼未來4年新政府施政順利，更期許中央和地方不分黨派、團結做好事，為此特別向新竹縣議會請假、無法出席縣政總質詢，獲得議會諒解與支持。

楊文科今受訪表示，將會出席賴清德總統520就職典禮，秉持中央和地方不分黨派、團結做好事的態度，祝賀新政府未來施政順利，但由於就職典禮當天正值新竹縣議會總質詢，接到總統府邀請出席後，他也隨即請教新竹縣議會議長張鎮榮，希望能兼顧出席520就職典禮，同時也尊重議會。

楊文科指出，已向520當天質詢的3位議員協調請假1天，改由副縣長陳見賢代為備詢，感謝張鎮榮和3位議員體諒，讓他可以出席520就職典禮，也期待賴總統就職後，中央能多支持新竹縣各項建設，不要有意識形態或者藍綠之分，中央和地方一起打拚才能造福人民。