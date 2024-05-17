桃園金陵路五段尖峰車流多 新闢替代道路經費到位

桃園市平鎮區金陵路為縱向往來中壢及龍潭聯絡道路，不過現況金陵路五段至六段雙向僅2線道，每到上下班時間，車流量大快無法負荷，市府3年前研擬於平東路一段與建安宮路口至速路一段986巷，利用農地開闢替代道路，中間歷經定線、爭取中央經費等流程，全案總經費4.7億元，今年4月中央核定補助2億元，將闢建960公尺、15公尺寬雙向4線道路，目前尚在土地協議價購中，預計後年初動工，工期約450天。

平東路一段與金陵路五、六段近年因地區蓬勃發展交通量激增，但現況僅靠金陵路四段單一線車道流通，早已無法負荷龐大的交通流量。

市議員王珮毓表示，過去評估要拓寬金陵路五段與平東路一段口，不過旁邊的民宅及地主都不同意，因此前市府與地方才研議於建安宮前找農地開闢替代道路至快速路。希望盡速闢建來解決地方用路人長期塞車狀況。

市議員黃敬平說，地方找替代道路，但又卡在評估新闢道路地點，及道路沒編號中央不補助等問題，歷經3年才終於確定及經費到位，希望不要拖，不然物價高漲恐又面臨其他問題。

東勢里長魏道榮表示，金陵路塞車問題已長達10年之久，金陵路上要往龍潭右轉平東路的車流也是不少，尖峰時間走停至少超過10分鐘，若有替代道路紓解當然好。林姓用路人也說，路幅不大塞車是常態，下雨天更嚴重。