快訊

不是蛋白！雙北年輕人買房最愛這蛋黄區、1天6間

遭黃子佼控吸毒「終於真相大白」！大S感動發聲了

NONO性侵猥褻6女遭起訴「近況曝光」靠老婆獨扛家計

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園金陵路五段尖峰車流多 新闢替代道路經費到位

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市平鎮區金陵路五段雙向僅2線道，每到上下班時間車流量大快無法負荷。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區金陵路五段雙向僅2線道，每到上下班時間車流量大快無法負荷。記者翁唯真／攝影

桃園市平鎮區金陵路為縱向往來中壢及龍潭聯絡道路，不過現況金陵路五段至六段雙向僅2線道，每到上下班時間，車流量大快無法負荷，市府3年前研擬於平東路一段與建安宮路口至速路一段986巷，利用農地開闢替代道路，中間歷經定線、爭取中央經費等流程，全案總經費4.7億元，今年4月中央核定補助2億元，將闢建960公尺、15公尺寬雙向4線道路，目前尚在土地協議價購中，預計後年初動工，工期約450天。

平東路一段與金陵路五、六段近年因地區蓬勃發展交通量激增，但現況僅靠金陵路四段單一線車道流通，早已無法負荷龐大的交通流量。

市議員王珮毓表示，過去評估要拓寬金陵路五段與平東路一段口，不過旁邊的民宅及地主都不同意，因此前市府與地方才研議於建安宮前找農地開闢替代道路至快速路。希望盡速闢建來解決地方用路人長期塞車狀況。

市議員黃敬平說，地方找替代道路，但又卡在評估新闢道路地點，及道路沒編號中央不補助等問題，歷經3年才終於確定及經費到位，希望不要拖，不然物價高漲恐又面臨其他問題。

東勢里長魏道榮表示，金陵路塞車問題已長達10年之久，金陵路上要往龍潭右轉平東路的車流也是不少，尖峰時間走停至少超過10分鐘，若有替代道路紓解當然好。林姓用路人也說，路幅不大塞車是常態，下雨天更嚴重。

工務局規劃設計科表示，新闢道路全長960公尺、15公尺寬雙向4線道路，與金陵路僅相距400公尺，從3年前開始評估定線，利用農地闢建，並申請中央經費，不過因該道路非都市計畫內道路，中央不提供經費，去年向交通部申請道路編號後，內政部國土署生活圈道路計畫今年4月核定補助2億元，其餘2.7億元由市府自籌，目前工務局工程用地科正在辦理用地徵收前置作業，土地取得完成後將交由新建工程處辦理，施工作業預計後年初動工，工期約450天。

桃園市平鎮區金陵路五段雙向僅2線道，尖峰時間車流量龐大，將於400公尺外闢建替代道路，紓解車流。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區金陵路五段雙向僅2線道，尖峰時間車流量龐大，將於400公尺外闢建替代道路，紓解車流。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區金陵路五段雙向僅2線道，尖峰時間車流量龐大。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區金陵路五段雙向僅2線道，尖峰時間車流量龐大。記者翁唯真／攝影

塞車 替代道路 桃園 農地

延伸閱讀

影／通緝犯拒檢衝撞機車！警開3槍…36分鐘後林口棄車往桃園逃

桃園龍元宮建廟200周年 抽純金神龍金條品國宴主廚名菜

高雄中華五路路面隆起害3騎士傷 工務局挖路找原因

桃園星人秀移至新屋沿海打造「桃版春吶」？ 青年局：可評估

相關新聞

高虹安化身芙莉蓮！ 動漫迷被圈粉笑喊「市長被玩壞了」

新竹市長高虹安今上午出席新竹國際動漫節展前記者會，沒想到她一席動漫裝現身，Cosplay成動漫「葬送的芙莉蓮」的主角芙莉...

桃議員指民生建設不足 張善政：偏鄉優先 爭取更多統籌款

桃園市議員周玉琴今天在議會總質詢指出，桃園市已經升格10年，但是不少民生基礎建設仍處於偏鄉標準，市府嚴守財政紀律之餘，仍...

楊文科將出席520就職典禮 向議會請假獲支持

新竹縣長楊文科今確認下周一將出席總統、副總統520就職典禮，代表新竹縣為準總統賴清德送上祝福，盼未來4年新政府施政順利，更期許中央和地方不分黨派、團結做好事，為此特別向新竹縣議會請假、無法出席縣政總質詢，獲得議會諒解與支持。

桃園金陵路五段尖峰車流多 新闢替代道路經費到位

桃園市平鎮區金陵路為縱向往來中壢及龍潭聯絡道路，不過現況金陵路五段至六段雙向僅2線道，每到上下班時間車流量大快無法負荷，市府3年前研擬於平東路一段與建安宮路口至速路一段986巷，利用農地開闢替代道路，中間歷經定線、爭取中央經費等流程，全案總經費4.7億元，今年4月中央核定補助2億元，將闢建960公尺、15公尺寬雙向4線道路，目前尚在土地協議價購中，預計後年初動工，工期約450天。

國中會考竹縣設8考場送運動飲料 楊文科視察整備

113年國中教育會考即將於本周六、日（5月18、19日）登場，新竹縣38所公私立國中，將有5679位考生上場應試，縣長楊文科率教育局長楊郡慈提前視察考場整備現況，並提醒考生及家長，考試當天最好提早出門，應考時手機務必關機，也祝福所有考生金榜題名。

「博遊竹縣-文化大縱走」為期2月 走訪4路線拿好康

為響應「518國際博物館日」到來，新竹縣政府文化局自明天起至7月21日推出「博遊竹縣-文化大縱走」為期2個月的限定活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。