高虹安化身芙莉蓮！ 動漫迷被圈粉笑喊「市長被玩壞了」

新竹市長高虹安今上午出席新竹國際動漫節展前記者會，沒想到她一席動漫裝現身，Cosplay成動漫「葬送的芙莉蓮」的主角芙莉蓮，一席白色勇者裝十分驚艷，就連招牌精靈耳都還原出來，高還將照片Po上臉書，讓臉書瞬間湧入大批網友留言，紛紛被高虹安的打扮驚呆。

2024新竹國際動漫節將在5月25至26日於新竹市立體育館登場，為宣傳動漫節，高虹安也豁出去，一早就花上數小時化妝，打扮成芙莉蓮，還在臉書Po文留言「如果是勇者欣梅爾的話，一定會來新竹國際動漫節！」向動漫迷招手參與新竹國際動漫節。

因高虹安一席芙莉蓮的cosplay裝扮實在與平時嚴肅表情的高虹安反差太大，大批網友紛紛湧入留言，半小時按讚數就高達上千則，不少網友笑稱「市長被玩壞了」，網友們稱讚「實在太像、太可愛了、太犧牲了吧」，更有不少動漫迷留言「被圈粉了」。

高虹安上午出席展前記者會，歡迎動漫迷在動漫節當天到新竹，動漫節上有5大展區，還有祭典舞台、漫人市集，動漫節還邀請來自美國、日本、台灣及新竹等地的14位動漫藝術家參展，更有七龍珠紀念展區，希望讓所有動漫迷留下特別回憶。