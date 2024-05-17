桃議員指民生建設不足 張善政：偏鄉優先 爭取更多統籌款

桃園市議員周玉琴今天在議會總質詢指出，桃園市已經升格10年，但是不少民生基礎建設仍處於偏鄉標準，市府嚴守財政紀律之餘，仍應積極透過立委修改財劃法和爭取中央補助、加速公設保留地重劃等方式，尋覓財源傾全力推動包括楊梅多項亟待投入預算執行的基礎建設，建設留子孫勝過債留子孫。

周玉琴表示，桃園改制升格10年來，市府致力推動軌道建設三心六線、藝文展場與運動館舍、雨水下水道、汙水下水道等各項政策計畫，希望迎頭趕上其他直轄市，用意雖佳，但也因投入金額龐大，造成市府長短期債務、自償性債務及向基金專戶調度數呈上升趨勢，間接影響到偏鄉的基礎建設。

周玉琴要求市府，新總統520就任後行政院也改組，市政府務必反映中央統籌款及一般補助款6都最低的不合理現象，透過6位立委爭取修改財政收支劃分法分配公式，合理反映桃園市對工業產值的貢獻及直轄市的財源需求。

周玉琴以楊梅區的建設為例，許多民生基礎建設都因欠缺經費一再拖延，例如已經完成汙水下水道接管工程的楊梅里、大同里、中山里內的路段，一直未投入經費執行道路銑鋪計畫；高獅路和高青路打通，籌措到土地徵收款打通54公尺即可改善幼獅工業區交通瓶頸，也沒完成，高上路拓寬也受制於經費。

周玉琴建議市府，財政陷入困境的情況下，應藉專案通盤檢討公共設施保留地，透過重劃整體開發方式，取得新闢公共設施用地，解決公設保留地長期未能開闢問題。

張善政答詢說明，偏鄉建設會優先支持，有關統籌分配稅款不公問題，希望縣市不要你爭我搶，應該把餅作大，把財源變多。財政局長歐美鐶說，目前市府基金運作正常，長短期債務合計328億元，是六都最低。