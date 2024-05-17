國中會考竹縣設8考場送運動飲料 楊文科視察整備

113年國中教育會考即將於本周六、日（5月18、19日）登場，新竹縣38所公私立國中，將有5679位考生上場應試，縣長楊文科率教育局長楊郡慈提前視察考場整備現況，並提醒考生及家長，考試當天最好提早出門，應考時手機務必關機，也祝福所有考生金榜題名。

本年度竹苗區預計有1萬5337位學生應考，考區試務會為國立苗栗高中，根據往年考場規畫經驗，以就近便利為原則，將新竹縣考生以學校為單位，編配新竹高中、竹東高中、關西高中、竹北高中、義民高中、六家高中、湖口高中及仰德高中8所考場。

縣府為讓考生安心應試，除加強辦理交通秩序維護、考場周邊暫停施工、慶典廟會活動柔性勸離、避免鄰里廣播、大眾運輸加開車班疏運及維持穩定供水供電等事項，並持續督導考場內外清消及設備檢整。

楊文科表示，今年經竹竹苗三縣市討論後決議，應考學生原則上比照疫情期間模式，節間休息時間開放考生在原試場原座位休息及溫書，同時建議考生第一天午餐及午休在原試場原座位進行，以獲得較舒適及充分的休息，有利準備下午考科作答。

去年起雖開放家長進入考場學校陪考，但家長們請不要進入試場管制區，以維護試場秩序；各國中學校也會組成考生服務隊，提供所屬學生全方位的支援、輔導與協助。另縣府將贈送運動飲料給予學子及陪考師長，紓解學生考試壓力、補充電解質。

楊郡慈則指出，考試節間休息時間，考生可於試場內原座位休息及溫書，國中各校師長可憑通行證進入管制區陪伴學生、提供輔導與關懷。她也提醒，考生若於試場內節間休息有使用手機，請務必記得在考前完全關機，並放置於臨時置物區或交由服務人員協助保管，避免違反試場規則。

中午在原試場原座位用餐時應保持適當距離並減少交談，也可自備隔板使用；口罩依考生需求自主配戴，樣式建議以素色、無印刷字樣為主，避免引起爭議。