「博遊竹縣-文化大縱走」為期2月 走訪4路線拿好康

為響應「518國際博物館日」到來，新竹縣政府文化局自明天起至7月21日推出「博遊竹縣-文化大縱走」為期2個月的限定活動，規畫4大主題路線，鼓勵民眾走訪坐落在都會、山城、客庄及原鄉的各場館，集章還可兌換文青保溫杯及紅茶茶包等限量禮品。

文化局長章宗耀表示，今年結合13鄉鎮文化場館，規畫都會轉悠(竹北+湖口)、山城漫遊(關西+內灣+尖石)、客庄散策(北埔+峨眉)、原鄉巡遊(五峰) 4大主題路線，這些場館和地方文史發展脈絡緊密相關，是豐富民眾知性涵養或感性美學的絕佳場域。

如分別位於關西和峨眉的臺紅茶業文化館、富興茶業文化館，前者帶民眾認識新竹縣最老的跨國茶葉，後者建築群範圍包含魯國世第、曾家老宅，蘊含歲月之美。

而坐落原鄉的尖石鄉原住民文化館、賽夏族矮人祭場文物館及五峰鄉原住民族館，傳承原住民傳統文化、口述歷史或傳統祭儀，也是推動後山深度旅遊的重要角色。另於2014年原址重建的張學良故居，再現少帥張學良與伴侶趙一萩幽居生活場景，留下少帥戲劇性一生的紀錄。