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機場到拉拉山 爭取台灣好行

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市議員陳瑛昨天以「魚在水中游看不見眼淚」為喻，在議會總質詢要求市府重視原住民族的心聲，爭取桃園國際機場至拉拉山納入「台灣好行」客運路線，北橫公路全段開放行駛公車，觀光接軌國際，市長張善政表示市府會研議。

市議會定期會昨總質詢，陳瑛說，為提供國內外自由行旅客友善旅運服務，活絡疫後國旅市場、增進外國旅客旅遊便利性，希望市府向觀光署爭取台灣好行，加開桃園機場經青埔至大溪、復興路線，推動大溪老街、拉拉山風景遊樂區。

陳瑛說，很多國際背包客透過網路直接搜尋台灣景點，復興區拉拉山的優勢就是有100多棵神木，即使地方很遠，透過台灣好行方便可到，尤其北橫公路沿線正在推動國家風景特定區，希望中央能夠支持。

另外，因應未來北橫國家風景特定區成立，北橫公路下巴陵至明池路段應重新檢討公車全段開放行駛公車，落實串聯桃園、宜蘭、新北、台北生活旅遊圈。

交通局長張新福答詢則說，北橫公路過去有公車路線，但因安全問題，目前禁止行駛甲類大客車，大客車只能到下巴陵。

陳瑛建議，大型甲類大客車無法通行，是否可開放乙類大客車或中巴，因為北橫公路無法通往宜蘭，北部旅遊在北橫這段形成缺口，北橫、明池路段公車恢復行駛，從桃園到復興、宜蘭、東北角才能形成旅遊生活圈。

公車 北橫 桃園機場

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