竹科要道慈雲路交通打結 多管齊下改善

新竹科學園重要聯絡道路慈雲路尖峰時間容易打結，市政府交通處分析認為車道配置不平衡及機車優先道不連續，造成汽機車駕駛搶道影響車流，也易發生事故，擬具方案拆除分隔島、車道重新配置對齊、平面增加1車道等方法紓解車流。

竹市慈雲路尖峰時段每小時逾3900輛車次，交通處屢接獲關埔市民反映車流量大，雨天動彈不得，處長倪茂榮指出，交通處盤點分析現況，發現問題包括慈雲路廊現況車道配置不平衡，及機車優先道不連續問題，左轉公道五路儲車空間不足。

交通處表示，將優先改善慈雲路南段，龍山西路至光復路一段區域，包括新增龍山西路與慈雲路號誌、迴轉道人行道工程、慈雲路人行陸橋調整位置，將1車道增為2車道，預計6月發包。

至於慈雲路北段，埔頂二路至公道五路區域，將拆除分隔島、車道重新配置並對齊、延長慈雲路北往東公道五路左轉車道長度等工程，同時評估上午尖峰往竹科方向從公道五路至慈雲陸橋，實施調撥車道。

號誌部分，也會研議縮短慈雲路沿線路口號誌周期，減少埔頂二路等待時間；路口安全部分，新設庇護島、轉角人行道外推、行穿線退縮、加強路口照明，及號誌纜線下地等措施，目前已完成基本設計，將爭取補助辦理細部設計與工程改善。

交通處說，市府也會在慈雲路沿線社區規畫公車避車彎及卸貨車格，在橫向道路研議增設機車避車彎，紓解臨停需求，兼顧行車效率。