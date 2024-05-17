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大埔垃圾轉運站無照 議員檢舉促罰

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市政府未和地方溝通，即讓龜山區大埔垃圾轉運站加收桃園部分垃圾，在地人反彈；議員昨天再爆料垃圾轉運站設在林口保護區農地，從縣府時期迄今始終未取得使用執照，市府卻不罰自己。都發局表示，如果違反都市計畫分區使用，會開罰。

市議員陳雅倫在議會質詢，批市府不和地方溝通，也不管反對聲音，執意加重龜山區大埔垃圾轉運站負荷，引發景觀、臭味等問題。她現場具名檢舉，請都發局依據違反都計法土地使用分區開罰行為人環保局，直到撤場；否則應依短中長期方案，循序退場。

陳雅倫質疑，環保局曾承諾大埔垃圾轉運站得以退場，卻遲遲不作為，毫無誠信，要求研議退場機制，短期也要拿出對策，每天收的垃圾直接送到欣榮焚化爐，不要暫存轉運站。

桃園市長張善政、環保局長陳世偉坦承，大埔垃圾轉運站過去未申請使用執照，現在已經向都發局研議申請事宜。

陳世偉說，另找地點相當敏感，大埔轉運站增加桃園區部分存放量，事先有和里長們溝通，還請環境部派員到現場了解，並獲核定3千萬元優化經費，研議用類似倉儲的方式轉存垃圾，減少對環境的影響。

陳雅倫反駁，指市府要增加大埔垃圾轉運站至最大暫存量380噸，前1周才告訴里長，有的里長帶里民在外縣市參訪，根本未妥善溝通；對環境部優化轉運站的3千萬元，她建議用這筆經費 協助關閉轉運站。

大埔 溝通

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