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桃捷棕線被消失1站 保留設站空間

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園捷運棕線綜合規畫案3月獲行政院核定，工程相關作業已上網招標，預計2032年3月通車，但計畫最初規畫8站，其中1站「BRH05A」因地質敏感取消，令地方惋惜，民代也盼市府考量區域平衡發展設站；桃園市捷運工程局長劉慶豐說，BRH05A雖是「被消失的一站」，但規畫有保留彈性空間，因應乘車需求成長，之後新設並非不可能。

桃園每天往返雙北的通勤族眾多，桃園市府2018年5月著手進行棕線可行性研究，2022年5月將輕運量規畫改為中運量並於同年通過環評，今年3月終於獲行政院核定綜合規畫案，確切路線與站點位置雖尚未出爐，但是位於東萬壽路大棟橋附近的BRH05A站在規畫過程就胎死腹中，地方居民難免失望。

民進黨桃園市議員陳雅倫指出，BRH05A周邊有大棟山風景特定區，具觀光潛力，然而不論是為了觀光或龜山區域平衡發展，都有交通需求，希望市府重視。

劉慶豐說，BRH05A因行政院及審議委員會認為該區地質敏感，加上周邊居民不多，所以在規畫階段就取消設站，但市府保留了設站的彈性空間，未來棕線在東萬壽路大棟橋附近將設避車線，意即同一路段內會有4條平行軌道，其中2條因應班次運行作為避車空間或車廂過夜空間，日後若因應民眾需求改做車站，只要拿掉軌道，做好月台和屋頂就可開放接駁。另外，人員進出動線空間也會預留，如此也能減少從無到有的設站成本。

捷運 桃園 行政院

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