後龍爭納大矽谷 成立推動會請命

準總統賴清德在選舉期間提出的桃竹苗大矽谷計畫持續發酵，苗栗縣後龍鎮昨成立推動委員會，前縣長劉政鴻等人爭取300多公頃的後龍科技產業園區納入大矽谷；新竹縣議員陳栢誠也在縣議會質詢時，再提台31線由湖口端南延竹北工程案，縣府應盡快興建，好因應大矽谷計畫交通需求。

苗栗縣政府盤點竹南、頭份及後龍3塊土地900多公頃，規畫儲備產業用地，納入大矽谷計畫，但傳出國家科學及技術委員會等單位，初步排除後龍，縣長鍾東錦則認為後龍科技園區案還有一半機會，地方昨天成立「後龍科技產業園區推動委員會」，持續努力向中央請命。

劉政鴻擔任推動委員會主委，縣議會議長李文斌、議員林寶珠、鄭秋風等人副主委，後龍鎮長謝清輝總幹事，推動委員會指出，後龍鎮規畫的後龍科園區，20多年前因抗爭，錯過竹科擴編基地，如今形勢已然不同，獲地方高度支持，基地在國道3號大山交流道西側，有強大交通優勢，且地形平坦開發容易，300多公頃土地有200多公頃國有地，最適合大矽谷計畫的地點，

他們說，苗栗北區有竹南園區，南區有銅鑼科學園區帶動發展，後龍在中間地帶，納入大矽谷開發，可讓周邊苗栗市、造橋鄉、西湖鄉等，人口及產業發展，希望中央正視地方心聲及需求。

另，大矽谷計畫昨在竹縣議會定期會，也成關心議題，陳栢誠質詢說，大矽谷計畫將是新竹未來發展重點，但10年後當人口從竹北擴散到新豐、湖口時，交通將無法負荷，台31由湖口端南延竹北工程案，應盡快興建。

陳栢誠指出，此案已經與立委徐欣瑩討論過，未來將在中央重提計畫、爭取中央支持補助，且湖口鄉即將成為全國人口第一大鄉，期望未來能打通台31線湖口到竹北段，讓湖口融入大新竹生活圈，而不是現在湖口人都只能北上往中壢、青埔跑，明明是新竹人卻被迫變得像桃園人。

新竹縣長楊文科說，台31終點目前在台1線老湖口路段，多次被民代提出應往南延伸到竹北，2021年時就曾辦理生活圈計畫，無奈提案提報到中央就被打回票，無法獲得中央支持，但站在地方立場，若這條道路能打通，絕對對新竹縣交通有大幫助，因此縣府會繼續努力。