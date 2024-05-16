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桃園捷運棕線「被消失的一站」復活有望？市府：保留彈性

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運棕線BRH05A站因地質敏感，行政院與審議委員會對設站都有意見，雖然在規劃階段胎死腹中，但市府保留彈性做法，未來仍有設站可能。圖／翻攝自「桃園市捷運工程局」網站
桃園捷運棕線BRH05A站因地質敏感，行政院與審議委員會對設站都有意見，雖然在規劃階段胎死腹中，但市府保留彈性做法，未來仍有設站可能。圖／翻攝自「桃園市捷運工程局」網站

桃園捷運棕線綜合規畫案上個月獲行政院核定，工程相關作業已上網招標，預計2032年3月通車，但計畫最初規劃8站，其中1站「BRH05A」因地質敏感取消，令地方惋惜，民代也盼市府考量區域平衡發展設站；桃園市捷運工程局長劉慶豐說，BRH05A雖是「被消失的一站」，但規畫有保留彈性空間，因應乘車需求成長，之後新設並非不可能。

桃園每天往返雙北的通勤族眾多，除了國道與鐵路，民眾最常使用的就是桃園龜山通往新北新莊、樹林的台1線萬壽路段和台1甲線東萬壽路段，然而這2條公路因為山路蜿蜒、坡度陡峭和常有砂石車行經，傷亡車禍頻傳,；桃園市政府2018年5月著手進行棕線可行性研究，2022年5月將輕運量規畫改為中運量並於同年通過環評，今年3月終獲行政院核定綜合規畫案。

棕線確切路線與站點位置雖尚未出爐，但位於東萬壽路大棟橋附近的BRH05A站在規畫過程就胎死腹中，地方居民難免失望；劉慶豐表示，BRH05A因行政院及審議委員會認為該區地質敏感，加上周邊居民不多，所以在規畫階段就取消設站。

民進黨桃園市議員陳雅倫指出，BRH05A周邊有大棟山風景特定區，具觀光潛力，然而不論是為了觀光或龜山區域平衡發展，都有交通需求，希望市府重視。

劉慶豐表示，BRH05A雖然不在棕線初期設站的規畫範圍，但市府保留了設站的彈性空間，未來棕線在東萬壽路大棟橋附近將設避車線，意即同一路段內會有4條平行軌道，其中2條因應班次運行作為避車空間或車廂過夜空間，日後若因應民眾需求改做車站，只要拿掉軌道，做好月台和屋頂就可開放接駁。另外，人員進出動線空間也會預留，如此也能減少從無到有的設站成本。

捷運 桃園 行政院

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