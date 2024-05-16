桃園龍元宮建廟200周年 抽純金神龍金條品國宴主廚名菜

桃園龍元宮主祀神農大帝，今年適逢建廟200周年將舉行一系列活動，慶典開幕式將於今年6月1日舉辦，除維持傳統客家三獻禮祭儀外，還有第3屆神龍鬧鎮4大活動，現場將有60組品牌及傳統夜市美食與遊戲攤，還有市街闖關及抽純金神龍金條；6月2日則有神豬酬神，及火舞敘事龍潭的開庄故事，7月至12月還有精彩活動。

桃園市長張善政今出席記者會表示，龍元宮200年在地方是大事，100年才一次機會難得，高興市府有機會支持一同舉行，6月1日開始有繞境，下午平安宴，晚間則有酬神大戲，2日持續有活動，將慶祝拉到最高潮。

張善政說，希望不只龍潭，還有對桃園客家神農文化仰慕感興趣的朋友能一起參加慶典，非常值得紀念，感謝神農大帝庇佑，過去桃園讓龍潭入選為宜居城市，希望繼續讓龍潭保有都會方便又有鄉野文化的地方。

今年廟方規畫長達半年慶祝活動，6月1日維持傳統客家三獻禮祭儀，為五穀爺暖壽，神龍鬧鎮則有恭迎神農大帝祈安遶境龍元宮傳統祭祀圈，與神童行徒步巡庄，還有廟口封街邀請60組品牌及傳統夜市美食與遊戲攤位，闖關活動過關還有五穀爺加持限定平安符，還能參與晚會摸彩抽純金神龍金條。

另外新型態酬神晚會、野台宴神邀請有台灣廚神之名的國宴主廚阿發師，與本地新百王餐廳金帽廚師阿宏師合作，推出台菜新料理碰撞客庄飲食文化的12道風土夜宴，開放50桌名額供民眾認桌。

6月2日則有神豬酬神活動，晚間則由即將成真火舞團，特別為建廟200年編制新劇本，用火舞敘事龍潭的開庄故事，用藝術詮釋客庄敬天惜地的精神。

7月還有200年來第一個藝陣會「龍元會」，展現藝陣美學設計及社區參與成果；8月配合中元普渡文化推動親子生命教育體驗活動；9月將辦理農村地景國際工藝交流，邀請藝術家前來龍潭駐村與社區藝術共創；10月則配合每年廟內發放重陽敬老金時，辦理關注在地獨居老人與銀髮失智議題的青銀共伴計畫；11月將與鍾肇政文學生活園區合作響應建廟200年慶典，大河文學主題策展；12月龍潭將迎來睽違近30年的建醮活動，與在地知名插畫家徐銘宏合作，推動客庄醮壇美學計畫。