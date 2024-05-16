快訊

暗指國會改革法案？柯建銘預告：立院明天恐爆發史上最嚴重衝突

3年前這一天「全台最恐慌」 他回憶震撼畫面：賣場現排隊人潮

新竹縣議員補選22日公辦政見 陳星宏與彭信康力搶這1席

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
民進黨籍彭信康（左）與國民黨籍陳星宏（右）。記者巫鴻瑋／翻攝
民進黨籍彭信康（左）與國民黨籍陳星宏（右）。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣議員補選將在6月1日登場投票，國民黨派出的陳星宏將對決獲民進黨支持的無黨籍彭信康，5月22日上午將先舉辦公辦政見發表會，讓2候選人在15分鐘時限內充分表達政見。

新竹縣選委會表示，新竹縣議會第20屆議員第7選舉區缺額補選，經中央選舉委會審定候選人資格，確認2人符合資格，明天則將先進行候選人姓名號次抽籤，並將於5月22日上午10時於芎林村社區活動中心舉辦公辦政見發表會。

國民黨此次推派現任芎林鄉代會副主席的陳星宏出戰，對上同樣曾擔任過鄉代會副主席的彭信康，不過此次彭信康是以無黨籍身分登記，並未披掛民進黨戰袍，彭信康解釋，雖然他深受民進黨支持，但一直以來選舉他都是以無黨籍身分出戰，政黨顏色並非重點，而是要讓選民選出真正會做事的人。

陳星宏表示，不會輕視對手，既然他代表國民黨，就要努力為地方拚建設，未來若能當選縣議員，會帶著鄉親們的期待及在鄉代會立下的願景，在縣議會發揮更大的力量努力為鄉親爭取經費及建設計畫。

新竹縣選委會表示，依據公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法第14條及新竹縣議會第20屆議員第7選舉區缺額補選候選人公辦政見發表會實施要點及注意事項規定，公辦政見發表會每一候選人於當天上午9時50分前到達會場參加政見發表會，每場政見發表會發表政見的時間為15分鐘。

發表會開始時會由主持人報告發表政見意義及政見發表會發言抽籤次序，接著即由候選人依抽籤順序發表政見，為使聽障者了解候選人政見發表會內容，將於現場配置手語翻譯人員，協助聽障同胞瞭解政見。

兼任新竹縣選委會主委的新竹縣長楊文科提醒芎林鄉親，6月1日星期六上午8時至下午4時，務必攜帶本人國民身分證、印章、投票通知單到指定投票所投票。

國民黨 政見發表會 新竹 民進黨

延伸閱讀

新竹清除業者非法棄置廢棄物 不法獲利逾1.5億元

屏縣長治鄉長補選！選委會訂6月12日到14日登記 7月27日投票

竹縣、台東議員補選資格審定 5月17日抽籤、6月1日投票

代亡夫出征！中市太平區新福里長補選 蔡美慧1535票勝出

相關新聞

桃園捷運棕線「被消失的一站」復活有望？市府：保留彈性

桃園捷運棕線綜合規畫案上個月獲行政院核定，工程相關作業已上網招標，預計2032年3月通車，但計畫最初規劃8站，其中1站「...

桃園龍元宮建廟200周年 抽純金神龍金條品國宴主廚名菜

桃園龍元宮主祀神農大帝，今年適逢建廟200周年將舉行一系列活動，慶典開幕式將於今年6月1日舉辦，除維持傳統客家三獻禮祭儀...

新竹縣議員補選22日公辦政見 陳星宏與彭信康力搶這1席

新竹縣議員補選將在6月1日登場投票，國民黨派出的陳星宏將對決獲民進黨支持的無黨籍彭信康，5月22日上午將先舉辦公辦政見發...

濱海休憩新選擇！竹北又增10站YouBike 將再砸千萬續設新站

新竹縣竹北市陸續新增YouBike站點，今天又在東區及西區新設7站及3站，竹北全市達97站，其中新設的水月公園站鄰近新月...

竹科要道慈雲路廊車流負荷大 市府將重新配置車道改善

新竹市慈雲路為通往竹科的重要道路，尖峰時段每小時湧入逾3900輛車。交通處分析，慈雲路廊車道配置不平衡及機車優先道不連續...

竹東北興路人本環境改善工程正式開工 預計2024年完工

新竹縣竹東鎮為提升北興路道路品質，向中央爭取核定經費逾億元，計畫改善道路品質並拓寬人行道，今天舉辦「北興路人本環境改善工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。