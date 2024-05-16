新竹縣議員補選22日公辦政見 陳星宏與彭信康力搶這1席

新竹縣議員補選將在6月1日登場投票，國民黨派出的陳星宏將對決獲民進黨支持的無黨籍彭信康，5月22日上午將先舉辦公辦政見發表會，讓2候選人在15分鐘時限內充分表達政見。

新竹縣選委會表示，新竹縣議會第20屆議員第7選舉區缺額補選，經中央選舉委會審定候選人資格，確認2人符合資格，明天則將先進行候選人姓名號次抽籤，並將於5月22日上午10時於芎林村社區活動中心舉辦公辦政見發表會。

國民黨此次推派現任芎林鄉代會副主席的陳星宏出戰，對上同樣曾擔任過鄉代會副主席的彭信康，不過此次彭信康是以無黨籍身分登記，並未披掛民進黨戰袍，彭信康解釋，雖然他深受民進黨支持，但一直以來選舉他都是以無黨籍身分出戰，政黨顏色並非重點，而是要讓選民選出真正會做事的人。

陳星宏表示，不會輕視對手，既然他代表國民黨，就要努力為地方拚建設，未來若能當選縣議員，會帶著鄉親們的期待及在鄉代會立下的願景，在縣議會發揮更大的力量努力為鄉親爭取經費及建設計畫。

新竹縣選委會表示，依據公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法第14條及新竹縣議會第20屆議員第7選舉區缺額補選候選人公辦政見發表會實施要點及注意事項規定，公辦政見發表會每一候選人於當天上午9時50分前到達會場參加政見發表會，每場政見發表會發表政見的時間為15分鐘。

發表會開始時會由主持人報告發表政見意義及政見發表會發言抽籤次序，接著即由候選人依抽籤順序發表政見，為使聽障者了解候選人政見發表會內容，將於現場配置手語翻譯人員，協助聽障同胞瞭解政見。

兼任新竹縣選委會主委的新竹縣長楊文科提醒芎林鄉親，6月1日星期六上午8時至下午4時，務必攜帶本人國民身分證、印章、投票通知單到指定投票所投票。