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竹科要道慈雲路廊車流負荷大 市府將重新配置車道改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市交通處長倪茂榮表示，據統計，上午尖峰時段慈雲路進入竹科方向每小時超過3900輛、經國橋下約3217輛車、公道五路約6960輛車。記者黃羿馨／攝影
新竹市交通處長倪茂榮表示，據統計，上午尖峰時段慈雲路進入竹科方向每小時超過3900輛、經國橋下約3217輛車、公道五路約6960輛車。記者黃羿馨／攝影

新竹市慈雲路為通往竹科的重要道路，尖峰時段每小時湧入逾3900輛車。交通處分析，慈雲路廊車道配置不平衡及機車優先道不連續，造成汽機車駕駛搶道，尤其下班時間，慈雲路左轉公道五路儲車空間不足，不僅影響後方車流，也易發生事故。交通處已提出改善方案，包括拆除分隔島、車道重新配置對齊、平面增加1車道等。

新竹市交通處長倪茂榮指出，屢接獲關埔地區市民反映慈雲路車流量大，遇雨天更是動彈不得，經盤點現況問題包括慈雲路廊現況車道配置不平衡及機車優先道不連續問題，造成汽機車駕駛搶道，尤其下班時間，慈雲路左轉公道五路儲車空間不足，不僅影響後方車流、阻礙行車效率，也易發生事故。

此外，公道五路市區往竹科方向，進入慈雲路車輛急切左轉埔頂路；慈雲陸橋下迴轉道行人觸動號誌，因尖峰時段行人常觸發，致車輛易造成回堵；慈雲路平面2車道變成1車道產生瓶頸；下午尖峰時段光復路一段、園區一路、科學園路及光復路一段544巷街廓太短，儲車空間不足及車流量大，路口難以淨空；慈雲路兩側缺乏公車停靠彎及裝卸貨車格，影響後方車流等問題。

交通處表示，市府將優先改善慈雲路南段，龍山西路至光復路一段區域，包括新增龍山西路與慈雲路號誌、迴轉道人行道工程、慈雲路人行陸橋調整位置，將1車道增為2車道，預計6月發包，暑假施工。

針對慈雲路北段，埔頂二路至公道五路區域，將拆除分隔島、車道重新配置並對齊、延長慈雲路北往東公道五路左轉車道長度等工程，同時評估上午尖峰往竹科方向從公道五路至慈雲陸橋實施調撥車道，紓解車流。

號誌部分也會研議縮短慈雲路沿線路口號誌周期，減少埔頂二路等待時間；在路口安全部分，會新設庇護島、轉角人行道外推、行穿線退縮、加強路口照明及號誌纜線下地等措施，目前已完成基本設計，將向內政部國土管理署爭取補助辦理細部設計與工程改善。

市府也會在慈雲路沿線社區規畫公車避車彎及卸貨車格，在橫向道路研議增設機車避車彎，紓解臨時停車需求，兼顧行車效率。

新竹市慈雲路不僅是通往竹科要道，從竹北市而來的過境車流也相當大，尖峰時段每小時湧入3900輛車。記者黃羿馨／攝影
新竹市慈雲路不僅是通往竹科要道，從竹北市而來的過境車流也相當大，尖峰時段每小時湧入3900輛車。記者黃羿馨／攝影

人行道 新竹 車道

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