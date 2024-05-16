竹東北興路人本環境改善工程正式開工 預計2024年完工

新竹縣竹東鎮為提升北興路道路品質，向中央爭取核定經費逾億元，計畫改善道路品質並拓寬人行道，今天舉辦「北興路人本環境改善工程」開工動土儀式，預計於2024年初完工；鎮長郭遠彰表示，公所團隊將繼續努力改善各項交通及公共建設，打造一個充滿活力的現代化城市。

公所指出，隨著竹東轉運中心的完工，竹東鎮公所行政中心的遷址，以及台泥重畫區和竹東台泥公園的建設，北興路將成為這個新興城鎮核心的重要動脈，相關硬體建設必須超前布署，透過向中央爭取經費，來進行多項與人本有關的硬體改善，使無論是開車、騎車或步行的用路人都能更加安全，降低肇事率。

此次的工程總經費約為1億860萬元，將於北興路一段（自竹東火車站起，至中豐路二段台北榮民總醫院新竹分院止）及工業二路新設中央分隔島、優化人行道及電纜下地美化市容，將原有僅1米的人行道拓寬為1.5米至3.5米，並全段改善道路品質，提升每位用路人的安全及舒適性。

人行環境的推動及改善勢必將遭遇不少地方的陳抗或意見，公所於施工期間也將盡心盡力聽取各方需求，做好溝通協調，爭取沿線鎮民們的理解與支持，讓改善工程能夠順利如期如質完工。