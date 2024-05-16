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重大建設一再擦身過 後龍成立推動委員會爭取納入大矽谷計畫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮上午宣布成立「後龍科技產業園區推動委員會」，由前縣長劉政鴻任主委，盼中央將後龍納入大矽谷開發計畫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮上午宣布成立「後龍科技產業園區推動委員會」，由前縣長劉政鴻任主委，盼中央將後龍納入大矽谷開發計畫。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣後龍鎮早年被竹科列為選址基地，且排第一順位，但因政治等諸多因素未能中選，如今竹南科學園區帶動周邊頭份、竹南快速發展，人口、生活機能不斷提升，後龍相形之下更顯寂寥，目前中央推動桃竹苗大矽谷計畫，包括前縣長劉政鴻、縣議長李文斌等地方人士上午宣布成立「後龍科技產業園區推動委員會」，希望不要再與重大計畫「擦身而過」，將持續努力向中央請命，將鎮內330公頃土地納入開發。

後龍科技產業園區推動委員會上午在後龍鎮公所宣布成立，由劉政鴻擔任主委、李文斌及議員林寶珠、鄭秋風等人擔任副主委，鎮長謝清輝為總幹事，會場請來各里里長及社區協會幹部，一起高喊全鎮團結動起來， 爭取納入大矽谷開發計畫。

後龍鎮規畫提供的園區開發用地，主要範圍也是早年科學園區選址地點，位於國道3號大山交流道西側 ；委員會強調後龍開發科學園區有強大交通優勢，且地形平坦開發容易，300多公頃土地有200多公頃國有地，是縣內最適合大矽谷計畫的地點。

謝清輝指出，20多年前在中科、南科未設立前，竹科擴編基地到縣內選址，後龍與竹南、銅鑼都列為選址基地，且排名順位第一，但後來落腳竹南，現在苗栗北區有竹南園區，苗栗南區有銅鑼科學園區帶動發展，後龍位於苗栗中間地帶，如納入大矽谷開發，可讓周邊鄉鎮人口及產業發展。

鄭秋風、林寶珠先前在議會為後龍請命，縣府目前也已將後龍納入盤點評估的用地，全縣已有900多公頃用地可提報中央爭取。

劉政鴻縣長任內曾推動將規畫地點開發科技園區 ，但當年因地主、農戶及社運團體抗爭，計畫也因此胎死腹中，委員會強調竹南科帶動地方發展效益太明顯，如今形勢已然不同，獲地方高度支持。

後龍鎮近30年來一再與醫學健康園區、國立大學、科學園區等重大開發計畫「失之交臂」，成了許多鎮民「心中的痛」，林寶珠感嘆如果爭取大矽谷計畫未能通關，後龍發展將「永難翻身」。

苗栗縣後龍鎮上午宣布成立「後龍科技產業園區推動委員會」，規畫提供330公頃用地，盼中央將後龍納入大矽谷開發計畫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮上午宣布成立「後龍科技產業園區推動委員會」，規畫提供330公頃用地，盼中央將後龍納入大矽谷開發計畫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮上午宣布成立「後龍科技產業園區推動委員會」，盼中央將後龍納入大矽谷開發計畫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮上午宣布成立「後龍科技產業園區推動委員會」，盼中央將後龍納入大矽谷開發計畫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮上午宣布成立「後龍科技產業園區推動委員會」，盼中央將後龍納入大矽谷開發計畫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮上午宣布成立「後龍科技產業園區推動委員會」，盼中央將後龍納入大矽谷開發計畫。記者胡蓬生／攝影

南科 李文斌 矽谷

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