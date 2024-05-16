苗栗22日現場無紙化徵才 32廠商釋逾550職缺

勞動部苗栗就業中心22日將在竹南科學園區舉辦徵才活動，現場採全面無紙化，報名流程及面試都採線上數位化進行，預計有32家科技、製造廠商，釋出逾550個職缺。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天發布新聞稿指出，苗栗就業中心辦理「2024苗栗地區現場徵才活動」，邀集32家企業廠商共同參與，此次徵才全場全面無紙化，減少對紙張和印刷品的依賴，不僅降低活動碳足跡，求職民眾也可節省應徵的時間成本。

苗栗就業中心主任楊敬宏表示，徵才活動22日上午9時至下午1時在竹南科學園區行政服務中心舉行，有18家科技、製造、服務業現場徵才，包括日前銅鑼新廠落成啟用的晶圓代工廠力積電，將招募各類工程師及技術員；研發生產隱形眼鏡的晶碩光學將釋出主管職缺。

另外，老字號中國砂輪、新創不到10年成為全球首家量產Micro LED的錼創顯示，以及大潤發、統一超商等廠商，也將提供多樣職缺，向求職及轉職民眾招手。

苗栗就業中心指出，徵才活動當天除了現場18家企業之外，另有14家跨縣市廠商參與，以線上視訊方式進行面試，提供民眾更多職缺選擇。總計將釋出逾550個工作機會。

苗栗就業中心提醒，14家提供視訊面試企業包括台灣一風堂、老爺關西高爾夫球場、華夏玻璃、裕盛工業等，求職民眾須先上網預約報名。