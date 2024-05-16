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桃園星人秀移至新屋沿海打造「桃版春吶」？ 青年局：可評估

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
有民代希望桃園星人秀能於新屋沿海舉行，定期定點舉辦，並像春吶那樣慢慢養人潮，建立桃園的品牌。圖／青年事務局提供
有民代希望桃園星人秀能於新屋沿海舉行，定期定點舉辦，並像春吶那樣慢慢養人潮，建立桃園的品牌。圖／青年事務局提供

桃園星人秀」提供青年表現舞台，活動由桃園青年局舉辦，有民代希望能於新屋沿海舉行，定期定點舉辦，並像春吶那樣慢慢養人潮，建立桃園的品牌。桃園青年局回應，今年度決賽地點，將評估結合本府相關大型活動，或結合桃園特色景點辦理，預計今年9月至11月辦理。

桃市府2017年起舉辦「桃青之星」選拔，，參加年齡為15歲至35歲桃園青年，每年含個人及團體組報名約200至400組報名參賽，去年改為「桃園星人秀」，總累計報名組數已突破1500組。

市議員陳睿生表示，過去比賽都在室內場館，建議可以在室外並拉到海邊，定期定點的讓活動慢慢養成，過去春吶活動起初也僅幾百人，慢慢到現在每年幾十萬人，一開始要青年局到海邊舉行，難免有疑慮，但並非一屆就達標，而是每年一點一滴培養人潮，總有一天也能創造屬於桃園非常優秀的音樂大賽。

陳睿生說，像政大金旋獎、Yamaha全國熱門音樂大賽都有非常優秀樂團，活動已舉辦多年，可以慢慢累計，出一些對年輕人次文化有影響力音樂團體。

青年局回應，歷年決賽地點依交通便利性、徵詢學生意願及場地合適性通盤考量來選擇，曾辦理決賽地點，例如桃園婦女館、Global Mall 桃園A19、興光堡壘、青年局多功能展演廳等地點辦理。

青年局說，今年度決賽地點，將評估結合市府相關大型活動，或結合桃園特色景點辦理。當然沿海有適當的地點，也會列入評估，此外今年度將著重表藝學群學生參訪及觀摩機會，讓對有表演及舞台夢想的青年朋友，對於表演產業有更深的認識，活動預計於今年9至11月舉行。

有民代希望桃園星人秀能於新屋沿海舉行，定期定點舉辦，並像春吶那樣慢慢養人潮，建立桃園的品牌。圖／青年事務局提供
有民代希望桃園星人秀能於新屋沿海舉行，定期定點舉辦，並像春吶那樣慢慢養人潮，建立桃園的品牌。圖／青年事務局提供

桃園 青年 音樂

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