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長者違規穿越馬路致死 竹市將祭出「這幾招」改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安表示，市府每月皆會進行道安會報與交通改善小組會議，盼透過多元面向改善道路交通安全，降低交通事故。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安表示，市府每月皆會進行道安會報與交通改善小組會議，盼透過多元面向改善道路交通安全，降低交通事故。圖／新竹市政府提供

新竹市今年1至3月交通死亡事故微幅增加，交通處與警察局分析，死亡事故以高齡者在清晨或夜間違規穿越道路者為多，將在車速較快的省道及高齡者清晨運動的學校、公園等處所，延長號誌運作時間，為避免車速過快，離峰時段也會中斷號誌連鎖，同時針對行人易違規穿越道路地點，沿線分隔島等處加裝欄杆或加密植栽，避免民眾穿越。

新竹市交通處指出，新竹市2023年交通事故30日內死亡人數為6年內最低，行人事故方面也下降50%，且較2022年降低12.3%，顯見市府推動道路安全作為已獲成效。不過今年1至3月共有10件交通死亡事故，市府透過數據分析找出事故原因，除研提改善方案外，也邀集道安委員至事故地點現場提出改善措施，經觀察4月無交通死亡事故，相關改善措施初見成效。

新竹市警察局表示，為避免因違規所產生的事故，將針對重大違規事項包含酒醉駕車、闖紅燈、嚴重超速、逆向行駛、轉彎未依規定、機車行駛禁行機車道、機車未依規定兩段式左轉、牌照違規等加強執法，持續建置科技執法，在行人高發事故路口精緻執法，提高見警率。

市府表示，教育處及行政處將合作進行高齡者交通安全宣導，提醒高齡者應遵守交通規則，於天色昏暗時多穿亮色衣物，維護自身安全。新竹市監理站表示，將持續辦理一站式高齡換照服務，配合市府敬老卡鼓勵搭乘公共運輸措施，減少外出使用汽機車，維護自身安全。

交通事故 新竹 高齡者

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