議員質詢檢舉桃園大埔垃圾轉站無照 市府：違法就罰

桃園市議員陳雅倫今天在議會總質詢批市府不和地方溝通，也不管反對聲音，執意加重龜山區大埔垃圾轉運站負荷，加收桃園部分垃圾引發景觀、臭味等問題。她並指出轉運站在林口保護區的農地，從縣府時期到現在一直沒有使用執照，市府取締違規使用卻不罰自己。

陳雅倫在議會現場具名檢舉，請都發局依據違反都市計畫法土地使用分區為由開罰行為人環保局，直到撤場，否則，應依短中長期方案，循序退場。都發局副局長歐政一答詢，如果違反都市計畫分區使用法規會開罰。

陳雅倫質疑，環保局曾承諾大部轉運站得以退場，卻遲遲不作為，毫無誠信，她要求研議大埔轉運站退場機制，短期間也要拿出對策，每天收的垃圾設法直接送到欣榮焚化爐，不要暫存大埔垃圾轉運站；桃園市政府也要提出不同的對策，不要只著眼暫存轉運，要思考直接送焚化爐。

市長張善政、環保局長陳世偉坦言大埔轉運站過去未申請使用執照，已經在和都發局研議申請事宜。陳世偉說明過去在議會答詢講過研議大埔轉運站退場，但是另外找地點相當敏感，對於大埔垃圾轉運站增加桃園區部分存放量，他表示事先有和里長們溝通，為了改善暫存對環境的影響，還請環境部派員到現場了解，並獲核定3000萬元優化經費，研議用類似倉儲的方式轉存垃圾，減少對環境的影響。

陳雅倫反駁，指市府要增加大埔垃圾轉運站至380噸（最大暫存量），前一周才告訴里長，有的里長帶里民在外縣市參訪，沒辦法好好溝通。

對環境部要核撥3000萬元優化轉運站，陳雅倫要求這筆經費應轉為關閉轉運站的基金，地方上要的不是改善，而是關閉轉運站；市府可以用這筆經費增加人力和清潔車，垃圾從收兩趟改為一趟，而且直接送焚化爐。 陳世偉表示如果要直接送焚化爐，要再回來收第二趟車程超過10公里，會增加民眾等候的時間，因此才採用轉存轉運站方式，第二天一定全部送焚化爐。

陳雅倫說，大埔垃圾轉運站在保護區，申請建照、使用執照要符合的法規多，在保護區內很難過關，而且長期違規使用卻不受罰，卻嚴格取締私人違規並不合理。

都發局補充說明，按桃園市都市計畫保護區農業區土地使用審查要點，保護區的農地可以做為涉及公用事業的公共設施，包括垃圾轉運站，但是沒有使用執照確實為違規，會再向環保局了解使為開罰的依據。

環保局說明，大埔轉運站平均每日進場垃圾量約320至340噸，於升格前即設置使用至今，為符合現行地目法令規範，環保局已依程序辦理。此外，也針對大埔轉運站規畫短中長期方案，短期於整改期間每日清運垃圾皆於24小時內完成轉運；整改完成後，僅暫置龜山區夜間之垃圾，並於當日夜間即全數轉運，中期將辦理轉運站改善工程，包含垃圾貯坑整修、電動雨遮、地坪及出入口車行動線，屆時將可有效提升汙染防治設施，另同步積極尋覓合適搬遷地點；長期如有合適地點，屆時大埔轉運站將辦理後續轉型規畫。