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台31線蓋4公里長隧道南延 竹縣府估費用高達60億中央不補助

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣議員陳栢誠盼爭取台31線南延蓋隧道直抵竹北，加速大矽谷交通路網完善。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣議員陳栢誠盼爭取台31線南延蓋隧道直抵竹北，加速大矽谷交通路網完善。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣議員陳栢誠今天在新竹縣議會質詢時，再提台31線由湖口端南延竹北，考量桃竹苗大矽谷計畫箭在弦上，呼籲竹縣府應盡快興建，不過竹縣府工務處回應，長隧道段建設估算高達60億元以上，恐難順利通過興建計畫，新竹縣長楊文科則表示希望繼續努力向中央爭取補助。

楊文科表示，台31線終點目前在台1線老湖口路段，多次被地方民代提出應往南延伸到竹北，因此在2021年時就曾辦理生活圈計畫，無奈提案提報到中央就被打回票，無法獲得中央支持，但站在地方立場，若這條道路能打通，絕對對新竹縣交通有大幫助因此縣府會繼續努力。

新竹縣府工務處長戴志君說明，台31線南延竹北在過去的規畫中，將從現有終點循高鐵線路旁，新建公路長隧道穿越湖口戰車靶場下方，連接台1線老湖口至竹北東興路，全長8.2公里，其中長隧道段長度達4公里，是主要工程困難點。

戴志君指出，因在生活圈計畫中評估4公里長隧道建設經費就高達60億元，總經費上看近百億，計畫在2022年7月送中央核定後，中央回覆不補助，且認為若新建公路隧道，可能會與高鐵隧道安全相互影響，因此計畫暫停並未繼續進行。

陳栢誠認為，準總統賴清德即將上任，未來桃竹苗大矽谷計畫將是新竹的發展重點，但10年後當人口從竹北擴散到新豐、湖口時，交通卻毫無進展，將無法負荷大矽谷帶來的產業人口，且現階段新豐湖口往來竹北、竹科都只仰賴國道1號，塞車嚴重已引起民怨。

陳栢誠表示，此案已經與立委徐欣瑩討論過，未來將在中央重提計畫、爭取中央支持補助，且湖口鄉即將成為全國人口第一大鄉，期望未來能打通台31線湖口到竹北段，讓湖口融入大新竹生活圈，而不是現在湖口人都只能北上往中壢、青埔跑，明明是新竹人卻被迫變得像桃園人。

新竹 楊文科 矽谷

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