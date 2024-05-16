竹東老店「資源莊冰店」火災燒毀 周六現勘認定殘餘價值

新竹縣竹東鎮爭取登錄歷史建築的「資源莊冰店」建物，12日晚間發生大火，內部木造結構燒毀嚴重，文史工作者鄧毅中認為該建物極具歷史及保存價值，建請縣府研擬緊急搶修計畫和提列保護鋼棚架工程；對此，縣府表示，18日周六下午將邀請文資審議委員現勘，事實認定殘餘價值後，再研擬後續規畫。

鄧毅中指出，資源莊冰店建物原為日治時期台灣礦業株式會社竹東油業所設宅區之福利社，約在1937年啟用，面積約195平方公尺，迄今逾90年歷史，為木造結構，極具歷史及保存價值。他建議台灣中油公司及縣府消防局於火場燃點調查時，能保留建築定著物供後續調查研究及測繪之用。

另外，他也建請文化局即刻進行文化資產價值評估及排定文化資產審議時程，並研擬緊急搶修計畫和保護鋼棚架工程提案，以縣府自有預算或向相關單位申請經費補助。

縣府文化局文化資產科長洪千鶴指出，資源莊冰店與大禮堂內部使用採油用的油管作為屋架，具有時代與在地產業特色，透過地方人士提報登錄歷史建築，今年3月由文資審議委員現勘後，決議列冊追蹤，未料冰店建物卻發生火災燒毀。