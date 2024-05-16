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台3大湖栗林國小路段速限降10公里 選區2名議員都中招
台3線苗栗縣大湖鄉栗林國小路段今年3月1日速限從每小時60公里降至50公里，選區2名縣議員楊恭林、陳春暖都「中招」，因此超速違規被開單，接獲反映更是民怨連連，希望警方正視檢討。
台3線136.8至137.6公里大湖鄉栗林國小前路段，今年3月1日速限調降10公里，其中，137.2公里設有固定桿北向取締超速違規，今年1月352件、2月402件，調降速限後，3月784件，用路人哇哇叫，楊恭林、陳春暖今天發聲為民眾抱不平。
警方強調降速限都是經地方及校方反映，公路局、縣府及警方會勘，用路人安全是第一考量，此外，固定桿的位置都會在縣警察局交通隊網頁公告，2區調降速限路段前，均設置速限牌面，車道也有增設速限標字，提醒用路人。
今天縣議會定期會警察局工作報告，楊恭林、陳春暖受訪，楊恭林說，台3線在苗栗縣約56公里，僅在大湖鄉南湖國小前131.5公里至133.35公里、136.8至137.6公里，兩區間2.65公里速限50公里，其餘都是60公里，「根本亂了套」。
楊恭林指出，台3線時而速限60，時而50公里，用路人難以適從，縣議會最近臨時會開會，光是栗林國小前的固定桿，他就開車超速被開2、3張罰單，鄉親也跟他反映挨罰，更不用提外縣市民眾，回家收到罰單，勢必大掃遊興。
陳春暖則表示，栗林國小前降速10公里宣導不夠，連她都不知情，沿途固定桿都是時速71公里以上拍照取締，唯獨這一支61公里，虵於3月8日開車超速違規被開單，她還很錯愕。
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