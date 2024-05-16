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桃園城市變裝嘉年華6月登場 大使18日巡迴各景點暖身

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園城市變裝嘉年華6月1日在青埔置地廣場舉行，變裝大使後天起將在知名景點巡迴亮相，為活動暖身。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園城市變裝嘉年華6月1日在青埔置地廣場舉行，變裝大使後天起將在知名景點巡迴亮相，為活動暖身。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園城市變裝嘉年華6月1、2日在青埔置地廣場舉行，桃園市觀光旅遊局為活動暖身，變裝大使本月18日起將在境內知名景點巡迴，與民眾互動，為嘉年華會暖身，現場除了能合影留念，還能獲得限量精美好禮。

觀旅局長周伯吟表示，變裝嘉年華活動內容豐富，參加「變裝造型廣場舞派對」民眾不分年齡都能參加抽獎，有機會把價值千元的動漫裡包帶回家，65歲以上長者另有加碼好禮，而「萌萌童樂會」有多款知名角色人偶等著民眾前來互動，現場還有多場COSPLAY競賽和變裝魔法市集，等著民眾來探索。

嘉年華會的變裝大使5月18日將在桃園景福宮現身，5月19日移師小人國主題樂園，5月25、26日分別在石門水庫大壩碼頭和大溪百及休閒農業區和民眾見面，合影留念還能拿限量好禮，歡迎民眾前往，活動細節可參考官網

另外，觀旅局推廣北橫觀光旅遊產業，今推出「探索北橫」系列活動，民眾不僅有機會參加抽獎，把價值百萬元的油電車開回家，還能透過桃園智慧遊APP參加集點活動換好禮，或者線上路跑參加臉書粉專「探索北橫」留言抽獎活動，也有機會把藍芽喇叭、餐飲券及電影券帶回家，詳情可上桃園市風景管理處官方網站查詢。

桃園城市變裝嘉年華6月1日在青埔置地廣場舉行，變裝大使後天起將在知名景點巡迴亮相，為活動暖身。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園城市變裝嘉年華6月1日在青埔置地廣場舉行，變裝大使後天起將在知名景點巡迴亮相，為活動暖身。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園城市變裝嘉年華6月1日在青埔置地廣場舉行，變裝大使後天起將在知名景點巡迴亮相，為活動暖身。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園城市變裝嘉年華6月1日在青埔置地廣場舉行，變裝大使後天起將在知名景點巡迴亮相，為活動暖身。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園城市變裝嘉年華6月1日在青埔置地廣場舉行，變裝大使後天起將在知名景點巡迴亮相，為活動暖身。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園城市變裝嘉年華6月1日在青埔置地廣場舉行，變裝大使後天起將在知名景點巡迴亮相，為活動暖身。圖／桃園市觀光旅遊局提供

北橫 桃園 石門水庫

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