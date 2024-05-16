桃園公車App準確率低 挨批

桃園市公車動態資訊系統App近期被抱怨準確率低，市議員彭俊豪昨天質詢此事，直指App顯示有車在跑，但是最終卻等不到車，「因為實際上根本沒車」。市府交通局長張新福回應，主因是公車與App連結的車機還是使用老舊的3G系統，6月底前會全面汰換老舊的車機，準確度將大幅提升。

彭俊豪說，服務處最近接到很多民眾反映，指透過桃園公車即時通報的App查詢公車動態，App顯示到站時間，比公車真正到站的時間早了10多分鐘，也就是誤點、脫班，甚至App顯示有公車，但等到最後看不到車，懷疑App到底有沒有用？

「錯誤資訊不但不便民，還會造成民眾誤判。」彭俊豪認為，科技時代公車班次資訊能與數位網路結合，但前提是資訊一定要正確。

張新福說明，目前公車動態資訊系統面臨車機老舊、人為設定、班表不準等問題，交通局逐一排除狀況，6月底前完成汰換一半約490輛以上公車老舊車機改為新機型，4月起就和客運業合作陸續更新，另一半車輛因不是舊機型，不需汰換。

此外，交通局也完成公車班表檢討，全面啟用新班表，脫班情形大幅減少。