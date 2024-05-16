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苗21線峭壁雄風防落石 傾向架鋼橋

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗21線神仙谷峭壁雄風段不時有落石，安全問題受矚目。圖／楊文昌提供
苗21線神仙谷峭壁雄風段不時有落石，安全問題受矚目。圖／楊文昌提供

苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷峭壁雄風路段，今年已經發生2次大規模落石議員認為「安全不能靠運氣」，地方人士建議蓋明隧道改善。公路局、縣府目前傾向以災害搶修模式，架設鋼橋避開山壁，遠離落石。

苗21線是石壁、鹿場、鹿湖、鹿山部落通行要道，也是熱門的加里山登山及苦花潭主要聯絡道路，峭壁雄風長約140公尺路段因山壁幾近垂直，落石問題嚴重。

縣議員楊文昌說，峭壁雄風路段今年已發生2次大規模落石，最大體積甚至有轎車大小，還有數次小落石，用路人膽戰心驚，他常開車行經只能祈禱；不遠的路段也曾於2004年8月艾莉颱風來襲時，發生大規模走山，搶修後目前邊坡、擋土牆仍有裂縫，路面高低不平，安全堪慮，須未雨綢繆。

工務處長古明弘說，峭壁雄風明隧道改善案總工程費約1.6億，縣府報公路局爭取生活圈道路交通系統建設計畫補助，地方配合款15%；公路局3月現勘，傾向苗21線報災害搶修，截彎取直架鋼橋跨凹谷遠離山壁，工程費約1億，不需配合款。

落石 議員

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