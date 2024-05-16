茄苳溪汙染 竹縣力促專管排放汙水

新竹縣新豐鄉茄苳溪上月遭嚴重汙染，大量魚蝦死亡，魚屍遍布河道，怵目驚心。議員質疑茄苳溪「已經沒有源頭活水」，溪水都是工業區和家庭生活汙水，要求縣府應盡快建置汙水下水道，而不是隨便找間工廠當汙染的代罪羔羊。縣長楊文科說，縣府未來會研議與經濟部協調，希望能夠盡快促成專管排放汙水，縣府也會持續監督，加強稽查。

縣議員何智達說，上月20日茄苳溪湧現大量白色泡沫，造成大批魚蝦死亡，事後環保局查出是湖口鄉一家資源回收業者將化學清潔劑排放溪中釀禍。但他質疑茄苳溪水來源幾乎就是上游工業區排放的汙水，還有家庭排放的生活汙水，應建置地下汙水道，徹底解決問題。

「環保局一定要嚴查工業區工廠及重罰。」何智達呼籲縣政府做好把關，並且點出上游的湖口新竹工業區、鳳山工業區比鄰新豐鄉，但湖口有回饋金，新豐卻沒有，「生蛋沒分到，拉屎卻都拉在新豐」，要求產發處給說法。

產發處長陳偉志表示，新竹工業區已經表態會研議回饋；鳳山工業區因為超過半數廠商仍然在草創期，待廠商營運穩定後，將輔導廠商成立廠協會，再規畫收回饋金。