聽新聞
test
0:00 / 0:00

茄苳溪汙染 竹縣力促專管排放汙水

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新豐鄉茄苳溪上月發生水汙染毒死大量魚蝦，議員披露整條溪水都是排汙。圖／新竹縣環保局提供
新豐鄉茄苳溪上月發生水汙染毒死大量魚蝦，議員披露整條溪水都是排汙。圖／新竹縣環保局提供

新竹縣新豐鄉茄苳溪上月遭嚴重汙染，大量魚蝦死亡，魚屍遍布河道，怵目驚心。議員質疑茄苳溪「已經沒有源頭活水」，溪水都是工業區和家庭生活汙水，要求縣府應盡快建置汙水下水道，而不是隨便找間工廠當汙染的代罪羔羊。縣長楊文科說，縣府未來會研議與經濟部協調，希望能夠盡快促成專管排放汙水，縣府也會持續監督，加強稽查。

縣議員何智達說，上月20日茄苳溪湧現大量白色泡沫，造成大批魚蝦死亡，事後環保局查出是湖口鄉一家資源回收業者將化學清潔劑排放溪中釀禍。但他質疑茄苳溪水來源幾乎就是上游工業區排放的汙水，還有家庭排放的生活汙水，應建置地下汙水道，徹底解決問題。

「環保局一定要嚴查工業區工廠及重罰。」何智達呼籲縣政府做好把關，並且點出上游的湖口新竹工業區、鳳山工業區比鄰新豐鄉，但湖口有回饋金，新豐卻沒有，「生蛋沒分到，拉屎卻都拉在新豐」，要求產發處給說法。

產發處長陳偉志表示，新竹工業區已經表態會研議回饋；鳳山工業區因為超過半數廠商仍然在草創期，待廠商營運穩定後，將輔導廠商成立廠協會，再規畫收回饋金。

新竹 環保局 議員

延伸閱讀

活化雙新自行車道環境 竹縣納海岸風景特定區計畫

竹縣、台東議員補選資格審定 5月17日抽籤、6月1日投票

竹議員質疑茄苳溪全是汙水促設專管 縣府：盡快研議協調

雨少天熱影響果實小甜度高 竹縣尖石五月桃上市

相關新聞

桃園停電頻繁 大矽谷計畫面臨水電兩缺

桃園近期頻繁停電，台電稱原因是工商發展迅速、新建工程多，增加供電風險。經發局卻發現近10年桃園工業部門用電占比皆約67%...

廣角鏡／苗栗通霄 最美日落

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道與台灣海峽呈「T」字直角，因太陽南、北回歸線來回移動軌跡，夏至前後約1個月，有2次太陽會從...

員樹林稻抽穗期缺水 預支6月水供灌

桃園市八德、大溪區交界員樹林一帶農田近日面臨無水可用，農田被曬乾龜裂，正是因北水分署農業供水不足，採南北桃輪灌，農水署石...

茄苳溪汙染 竹縣力促專管排放汙水

新竹縣新豐鄉茄苳溪上月遭嚴重汙染，大量魚蝦死亡，魚屍遍布河道，怵目驚心。議員質疑茄苳溪「已經沒有源頭活水」，溪水都是工業...

苗21線峭壁雄風防落石 傾向架鋼橋

苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷峭壁雄風路段，今年已經發生2次大規模落石，議員認為「安全不能靠運氣」，地方人士建議蓋明隧道改善...

桃園公車App準確率低 挨批

桃園市公車動態資訊系統App近期被抱怨準確率低，市議員彭俊豪昨天質詢此事，直指App顯示有車在跑，但是最終卻等不到車，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。