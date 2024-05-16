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員樹林稻抽穗期缺水 預支6月水供灌
桃園市八德、大溪區交界員樹林一帶農田近日面臨無水可用，農田被曬乾龜裂，正是因北水分署農業供水不足，採南北桃輪灌，農水署石門管理處各工作站「供2停8」，位於水路末端的農田等不到水源，稻作泛黃。北水分署昨中午起先緊急給水，近日起至月底將預支6月供水，供灌農田解渴。
農水署石門管理處長林昆賢說，缺水農田位於員樹林支渠水路末端，約不到一公頃。北水分署現在10天僅供水85萬噸，是歷年供灌最少，各工作站採供2停8，員樹林農田位於水路末端，又逢停灌，造成稻作泛黃。
石門管理處經協調北水分署同意補上停水未供的水量，昨天中午12時至今天下午4時，緊急針對八德、大溪員樹林等灌區農田優先供水，解除乾旱危機。
桃園大圳的供水由農水署桃園管理處管理，桃管處指出，目前停4供2，受影響主要是桃園大圳的直灌區，因為未放水農民就無水可用，預計6月進入抽穗期，需要大量水源，已與北水分署開會討論，6月將提供約2000多萬噸水源，讓農田天天供灌。
農水署彰化管理處表示，目前彰化稻作從孕穗期要進入抽穗期，水利署中水署調配彰化和雲林灌溉用水，南彰化每日分配到23CMS，比預期多。北彰化灌溉水源來自烏溪，水源水量穩定。
桃園市農業局長陳冠義說，水稻預計5月下旬陸續進入抽穗期，農業部雖然啟動調度埤塘管控、輪流供灌等機制，但供2停4或供2停8的灌溉因應方式，導致農田水位不穩定，農業部應正視農民權益，盡速尋求永續穩定用水的方案。
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