桃園停電頻繁 大矽谷計畫面臨水電兩缺

桃園近期頻繁停電，台電稱原因是工商發展迅速、新建工程多，增加供電風險。經發局卻發現近10年桃園工業部門用電占比皆約67%，無明顯變化，市府將與台電建立專案機制，以免準總統賴清德提出的「桃竹苗大矽谷」等重大計畫受影響，副市長蘇俊賓直言，目前水電部署與未來產業需求落差太大。

市府將和台電合作探究最近停電頻繁的原因，市府推薦的台電前董事長朱文成、中原大學副校長洪穎怡等人也會加入。

賴清德提出「桃竹苗大矽谷」計畫，桃園境內還有龍科三期、航空城等重大工程，但近期桃園頻傳停電，供電不穩令市府擔憂，也質疑中央沒相關配套。市長張善政表示，龍科三期正積極規畫、航空城產專區也將有廠商投標進駐，呼籲台電及早部署，布建相關電力設施。

市府統計，4月桃園發生35次停電事故，平均單次事故影響超過2千戶，而去年下半年平均每次停電影響的戶數約1千多戶。經發局統計發現，近1年發生437件停電事故，有6成是台電設備及電纜不良導致。

桃竹苗大矽谷等計畫面臨「水電兩缺」，蘇俊賓表示，產業用電用水是企業決定投資地方的關鍵，尤其桃竹苗大矽谷計畫是政院通過的重大計畫，「沒有對應的水、電、交通投資，大矽谷計畫也只是空談。」近2個月桃園停電頻率高於去年平均是事實，台電現階段藉由提高巡檢人力預防，但中長期如何布置穩定安全的輸配電網才是未來發展關鍵。

張善政指出，市府和竹科管理局仍積極討論龍科三期規畫，排除不願被徵收的土地後，將報行政院確認；航空城也整地中，產專區陸續有廠商投標、準備進駐，預計2027年可完工。廠商進駐龍科三期和航空城產專區前，都需要興建超高壓變電所，市府呼籲台電充分供電，完成國家重要建設。

「桃園發展不能等」經發局公用事業科長游慧玲說，市府除呼籲台電盡早建置龍科三期和航空城所需的高壓變電所，也盼台電建立專案機制，掌握供電改善進度。