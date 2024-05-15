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頭份四月八迎媽祖 國小青年爐主及創意供桌競賽登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市公所今天上午配合永貞宮媽祖遶境抵達市公所，特別舉辦青年爐主創意供桌大賽。圖／頭份市公所提供
頭份市公所今天上午配合永貞宮媽祖遶境抵達市公所，特別舉辦青年爐主創意供桌大賽。圖／頭份市公所提供

苗栗縣「頭份四月八」重頭戲媽祖遶境全市3天已在昨天開場，頭份市公所今天上午配合永貞宮媽祖遶境抵達市公所，辦青年爐主創意供桌大賽，吸引全市12所國小參賽，用創意呈現迎媽祖的「五牲供品」，創新並傳承四月八信仰文化傳統。

頭份市公所表示，頭份發展進步快速，四月八傳統節慶氣氛不如早年熱絡，迎媽祖遶境的習俗近兩年因恢復媽祖徒步遶境，重新喚起老輩記憶，市公所特別設計「校園青年爐主創意供桌比賽」，希望從國小開始扎根，結合鄉土教學，要讓在地學裡認識四月八的文化傳統。

參賽的12校師生，上午一早就在市公所廣場用糖果、美術創意呈現客家人迎神的五牲供品；地方耆老解釋，媽祖神階是天后，必須用五牲大禮供奉才能展現敬意，頭份早年農業社會，四月八迎神因備有豬雞魚鴨果菜等五牲供品，迎神後家家戶戶在家中擺桌宴客，熱鬧非凡。

12校的小小青年爐主和師生在了解五牲必須要有天上飛的、地上走的、水中游的、四隻腳的，還有湊牲品項後，都各自發揮擺出創意供桌，有的用乖乖排列組合，有的用美術加軟糖表現，也有的用水果排成雞鴨，展現創意，雖沒有真正用到五牲供品，但不離五牲迎媽祖內涵，上午10點多與市公所、市民代表會一起迎媽祖、拜媽祖，透過創意競賽傳承四月八文化精神。

創意供桌名次揭曉，金獎由永貞國小獨得，獲6000元獎金，銀獎由尖山、建國國小2校奪得，獎金5000元，銅獎為六合、信義及后庄國小3校，獎金3000元，文化傳承獎由新興及頭份國小2校獲得，媽祖精神獎由斗煥及僑善國小獲得，最具創意獎由蟠桃及信德國小獲得，分別帶回2000元獎金。

頭份市公所今天上午配合永貞宮媽祖遶境抵達市公所，特別舉辦青年爐主創意供桌大賽。圖／頭份市公所提供
頭份市公所今天上午配合永貞宮媽祖遶境抵達市公所，特別舉辦青年爐主創意供桌大賽。圖／頭份市公所提供
頭份市公所今天上午配合永貞宮媽祖遶境抵達市公所，特別舉辦青年爐主創意供桌大賽。圖／頭份市公所提供
頭份市公所今天上午配合永貞宮媽祖遶境抵達市公所，特別舉辦青年爐主創意供桌大賽。圖／頭份市公所提供
頭份市公所今天上午配合永貞宮媽祖遶境抵達市公所，特別舉辦青年爐主創意供桌大賽。圖／頭份市公所提供
頭份市公所今天上午配合永貞宮媽祖遶境抵達市公所，特別舉辦青年爐主創意供桌大賽。圖／頭份市公所提供
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頭份市公所今天上午配合永貞宮媽祖遶境抵達市公所，特別舉辦青年爐主創意供桌大賽。圖／頭份市公所提供
頭份市公所今天上午配合永貞宮媽祖遶境抵達市公所，特別舉辦青年爐主創意供桌大賽。圖／頭份市公所提供

供品 媽祖

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