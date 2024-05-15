竹北西區海邊低窪易淹 公所設抽水機辦演練防汛

竹北市長鄭朝方指出，5至11月為汛期，竹北市西區沿海地勢低窪，若遇強降雨易淹水，公所於鳳山溪拔子窟1號堤防設2組移動式抽水機，今天並舉辦防汛演習等，盼及時防範水患。

鄭朝方向中央社記者表示，5至11月為汛期，竹北市西區沿海一帶地勢低窪，若遇強降雨容易淹水，此外貓兒錠圳幹線的鳳岡路五段415巷後至出海口，因新竹縣政府還未釐清管理權責，缺乏清疏維管、淤積嚴重。

他指出，為防範水患，公所於鳳山溪拔子窟1號堤防設置2組移動式抽水機，若遇水患發生時，工作人員就能直接到現場操作，減少機組吊運時間，以確保強降雨來襲能發揮排水功能。

鄭朝方表示，為確保抽水機正常運作及人員臨危不亂，今天前往視察防汛演習，並模擬當海、陸上颱風警報或強降雨發生時各項可能的突發狀況演練。

他指出，為維護排水功能，也進行雨水下水道清淤、排水溝疏濬及排水溝駁坎改善等，並定期修剪路樹及雜草，減少落葉阻塞排水設施。