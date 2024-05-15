活化雙新自行車道環境 竹縣納海岸風景特定區計畫

無黨籍新竹縣議員何智達今天質詢說，雙新自行車道來往竹縣與桃園市濱海區域，縣府應活化車道沿途環境促進觀光。縣府說，已列入新竹縣海岸風景特定區計畫中。

新竹縣議會召開第20屆第3次定期會，何智達質詢表示，雙新自行車道日前啟用，此車道能從新竹縣新豐銜接至桃園市新屋，可帶動活化地方，縣府也應重新規劃海岸線景點，提升整體環境。

何智達說，後續也可將雙新自行車道附近不必要的閒置設施，活化利用或拆除，如其中一段自行車道旁設有圍牆，可拆除恢復原始樣貌，也讓自行車道海岸線沿途都是美景，不會被遮蔽。

新竹縣長楊文科表示，針對發展自行車道沿途景點，包括當地廢棄警總哨所、後湖派出所及林務局建物等，及整體重新規劃使用，縣府將分階段進行處理，此部分也是新竹縣海岸風景特定區計畫中項目。

楊文科說，後續將重新規劃串聯景點，在雙新自行車道舉辦各項活動，包括自行車比賽、健走等，也可配合石滬宣傳行銷，盼能吸引民眾，打造新觀光熱門景點。

交通旅遊處長陳盈州向中央社記者表示，新竹縣海岸風景特定區規劃範圍約2397公頃，海岸線長約11.8公里，涵蓋新豐鄉及竹北市的海岸觀光景點，依環境資源特性、觀光發展潛能及指標系統強化等重新盤點及規劃。

陳盈州指出，今年會完成初步規劃及資源盤點，通過後會向交通部觀光署提出申請，將成為新竹縣第2處的風景特定區。