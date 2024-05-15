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桃園停電頻繁 市府憂衝擊桃竹苗大矽谷、龍科三期計畫

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園境內有龍科三期、航空城等重大工程，中央也想力推「桃竹苗大矽谷」計畫，但近期桃園停電頻繁，供電不穩令市府擔憂。圖為龍科附近空地。聯合報系資料照
桃園境內有龍科三期、航空城等重大工程，中央也想力推「桃竹苗大矽谷」計畫，但近期桃園停電頻繁，供電不穩令市府擔憂。圖為龍科附近空地。聯合報系資料照

準總統賴清德提出「桃竹苗大矽谷」計畫，桃園境內還有龍科三期、航空城等重大工程，但近期桃園停電頻繁，供電不穩令市府擔憂，也質疑中央沒有相關配套。市長張善政今天表示，龍科三期正積極規畫、航空城產專區也將有廠商投標進駐，呼籲台電及早部署，布建相關電力設施。

市府統計，4月桃園發生35次停電事故，平均單次事故影響超過2000戶，相較去年下半年，平均每次停電影響的戶數則大約是1000多戶。

台電日前稱，停電原因是工商發展迅速、新建工程多，增加供電風險，不過市府經發局統計發現，近10年桃園工業部門用電占比皆約67%，沒有明顯變化；近1年發生437件停電事故，更有6成是台電設備及電纜不良導致。供電不穩令市府坦言捏把冷汗。

對龍科三期、航空城產專區、桃竹苗大矽谷計畫，如今面臨水、電「2缺」挑戰，副市長蘇俊賓今表示，產業用電用水是企業決定投資地方的關鍵，尤其桃竹苗大矽谷計畫是政院通過的重大計畫，卻沒有看到基礎建設和水電配套作為，「沒有對應的水、電、交通投資，大矽谷計畫也只是空談。」

蘇俊賓直言，近2個月桃園停電頻率高於過去1年平均是事實，台電現階段藉由提高巡檢人力預防，然而中長期如何確保能源穩定供給，以桃園未來發展趨勢，布置穩定安全的輸配電網才是關鍵。

張善政指出，市府和竹科管理局仍積極討論龍科三期規畫，排除不願被徵收的土地後，將報行政院確認；航空城也整地中，產專區陸續有廠商投標、準備進駐，預計2027年可完工。

張善政表示，廠商進駐龍科三期和航空城產專區前，都需要興建超高壓變電所，市府呼籲台電能如期如值興建，在廠商建廠時就能充分供電，完成國家重要建設。

「桃園發展不能等。」經發局公用事業科長游慧玲說，市府未來除呼籲台電盡早建置龍科三期和航空城所需的高壓變電所，也盼台電建立專案機制，掌握供電改善進度。

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